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Молодая известная балерина погибла в Минске

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  • 18.02.2017, 8:25
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Фото: «Вечерний Минск»

Белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством.

Ее друзья подтвердили информацию «Нашай нiве». Девушка выбросилась из окна после тяжелой болезни.

О причинах суицида пока ничего не известно.

Среди ее ролей были Джульетта, Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Четыре года назад Парамонова ушла из труппы Большого театра.

Когда в 2009 году Большой театр открывался после реконструкции, Парамонова сидела на торжественном концерте рядом с Александром Лукашенко.

Фото: «Вечерний Минск»

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