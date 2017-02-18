Молодая известная балерина погибла в Минске

Молодая известная балерина погибла в Минске14
- 18.02.2017, 8:25
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Белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством.
Ее друзья подтвердили информацию «Нашай нiве». Девушка выбросилась из окна после тяжелой болезни.
О причинах суицида пока ничего не известно.
Среди ее ролей были Джульетта, Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Четыре года назад Парамонова ушла из труппы Большого театра.
Когда в 2009 году Большой театр открывался после реконструкции, Парамонова сидела на торжественном концерте рядом с Александром Лукашенко.