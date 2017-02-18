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Рой Джонс стал чемпионом мира по версии WBF

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  • 18.02.2017, 8:47
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Фото: Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший стал лучшим боксером планеры.

Джонс стал лучшим по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 килограммов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

В Вилмингтоне (США, штат Делавэр) он встретился на ринге с канадцем Бобби Ганном. Джонс одержал над ним победу техническим нокаутом после того, как в начале восьмого раунда из 12-ти противник отказался от продолжения боя.

Таким образом, теперь на счету 48-летнего Джонса 65 побед (из них 47 — нокаутом) и девять поражений.

Рой Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой).


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