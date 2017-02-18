Хочешь денег из бюджета? Будь убыточным 4 Кирилл Иванов, «Солидарность»

18.02.2017, 8:50

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ФОТО: KRAJ.BY

Правительство продолжает вкладывать бюджетные средства в предприятия, годами генерирующие долги.

Правительство снова решило списать долги крупных деревообрабатывающих предприятий. И хоть в названии соответствующего постановления Совмина фигурирует иная формулировка — «реализация инвестиционных проектов» — сути происходящего это не меняет: ряду акционерных обществ будет оказана господдержка в виде возмещения части процентов за пользование кредитами и пополнения оборотных средств.

Примечательно, что в списке получателей помощи числятся предприятия, получившие огромные бюджетные вливания в результате процедуры модернизации. И тем не менее, находящиеся в списках убыточных.

Так, по итогам 2015 года убытки от реализации продукции «Гомельдрева» составили 53 млрд неденоминированных рублей, «Борисовдрева» — 54, «Речицадрева» — 52,7 млрд, а чистый убыток Светлогорского целлюлозно-картонного комбината достиг 983 млрд рублей.

Любопытно, что решение о выделение госпомощи деревообрабатывающим предприятиям появилось вскоре после очередного отраслевого совещания с участием главы государства. Того самого совещания, по результатам которого глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов заявил: «Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет».

Судя по реакции правительства на проблему, крупные предприятия, почувствовавшие вкус бюджетных миллиардов, работают по принципу: «Хочешь денег из бюджета — будь убыточным». И деревообработка в этом отношении неуникальна. Вспомним хотя бы сельскохозяйственную отрасль, пережившую многомиллиардную программу возрождения села, и оказавшуюся в результате на грани банкротства и санации каждого третьего хозяйства.

Кирилл Иванов, «Солидарность»