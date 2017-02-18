Госсекретарь США: Без мира в Украине никакого сотрудничества с РФ не будет 2 18.02.2017, 9:04

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Рекс Тиллерсон

Россия должна придерживаться обязательств в украинском мирном процессе.

Военное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой в Сирии будет возобновлено в том случае, когда Россия признает, что "не вся сирийская оппозиция - это террористы", а также только после того, как Москва начнет "придерживается своих обязательств" украинском мирном процессе. Об этом на встрече лидеров стран, выступающих против Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

"В ходе выступления он ясно дал понять, что не будет военного сотрудничества, пока русские не примут факт, что не все оппозиционеры являются террористами", - сообщил источник.

Как пишет The Financial Times, также Тиллерсон подчеркнул, что "не может быть никакого сотрудничества с Москвой, если она не придерживается своих обязательств в неустойчивом украинском мирном процессе".

В начале октября прошлого года США объявили о прекращении двухсторонних переговоров с Россией по Сирии из-за "невыполнения Москвой своих обязательств".

Вместе с тем, Вашингтон лишь оставил военные каналы для предотвращения конфликтов в воздухе.