Белорусы о Марше: «Cамая крутая акция за много лет» 19 18.02.2017, 10:21

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Фото: Роман Протасевич

(обновляется) Белорусы активно обсуждают Марш рассерженных белорусов.

Charter97.org собрал мнения из соцсетей:

Наталья Саматыя:

- Весенний воздух свободы! Получилось, я верила. С 2010 такого не было. Столько молодых людей, людей среднего возраста. Главное - много мужчин. Как же это радует. Столько друзей из Минска, Бобруйска, Гродно, Борисова встретила. Какие люди! Спасибо, дорогие, что приехали, что вы есть.

Верю в лучшее. Не устаю повторять: было здорово. Я не о личностях. О массовости, настроении, боевом духе и преодолении страха. Спасибо всем, кто был! А тем, кто болтал в сетях и не верил, и не пришел - мое фе! Жыве Беларусь!

Роман Протасевич:

- Буквально пару минут назад завершилась, пожалуй, самая массовая акция в Беларуси с момента президентских выборов в 2010 году. То, что происходило сегодня - было полным откровением абсолютно до всех. Всё время, пока продолжалась акция, меня не покидало странное ощущение в то, что наши люди всё-таки способны отстоять свои взгляды и свою веру в лучшее.

Прогнозы касательно нелегальной акции протеста, посвященной "декрету о тунеядстве" (налог на безработицу, проще говоря), были не очень оптимистичные. Абсолютное число диванных воинов, аналитиков и им подобным сходились во мнении, что выйдет ну никак не больше тысячи человек. Не угадали.

Некоторые СМИ сообщали, что на акцию пришло всего 2 тысяч человек. Так вот, это ложь. Даже по самым скромным подсчетам было никак не меньше четырех тысяч человек. Это же подтверждают многочисленные фото и видео, сделанные на мероприятие. Просто посмотрите и всё поймете. Комментарии излишни.

Больше всего меня приятно удивило две вещи. Первая - на демонстрацию пришло много абсолютно обычных людей с улицы, которые периодически пускали слезу и кричали до исступления. А второе - это анархисты. Вот они были настоящим сюрпризом. Активные речевки, яркие и броские плакаты, пиротехника. Кажется, эта новая и молодая "движуха" дала прикурить абсолютно всем.

В общем и целом, хочу сказать одно - это была самая крутая акция за много лет. Дальше будет интереснее.

Юрий Волчек:

- По сегодняшнему дню можно говорить о решительности граждан, о возросшей степени ответственности за происходящее в стране и готовности вершить историю.

К концу митинга, на ступеньках Министерства по налогам и сборам, произошло символическое сжигание налоговых извещений и глядя на огонь вспомнились пылающие костры Майдана. Не дай Бог нам пройти путём южных соседей, но этот опыт должен заставить крепко задуматься многих в стране, которые ответственны за принятие государственных решений и определиться - каким путём пойти: путем беззакония и бандитизма или путём диалога и компромисса.

Думать уже давно пора, но не поздно начать и сегодня...

Анатолий Шумченко:

- Фраза от наших ИП по Маршу:

"Всем, кто был сегодня на площади низкий поклон, вы - настоящие, вы - лучшие, вы - соль нации, а без соли - мы протухнем..."

Олег Волчек: