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18 февраля 2017, суббота, 12:25
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Весна идет

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  • 18.02.2017, 9:56
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В Беларуси в субботу 18 февраля ожидается теплая погода - +5°С.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На дорогах местами сохранится гололедица.

В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.


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