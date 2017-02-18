Весна идет 1 18.02.2017, 9:56

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В Беларуси в субботу 18 февраля ожидается теплая погода - +5°С.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На дорогах местами сохранится гололедица.

В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.