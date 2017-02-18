На границе Беларуси с ЕС стоят более 400 грузовиков и 265 легковушек 2 18.02.2017, 10:00

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Утром 18 февраля на белорусско-литовской границе продолжают сохраняться очереди грузовиков.

По данным Государственного пограничного комитета на 8:00, выезда из Беларуси ожидают 360 фур. Всего на границе со странами ЕС стоят 465 грузовых и 285 легковых машин, передает Телеграф.

В очереди в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 150 грузовых машин. В «Привалке» скопилось более 90 фур, в «Котловке» - 80, в «Беняконях» - 39. При этом в «Каменном Логе» и «Котловке» по 10 грузовиков ожидают возможности въехать в Беларусь.

На границе Беларуси и Латвии очереди практически исчезли. Сейчас только в «Урбанах» находится 15 большегрузов.

А на белорусско-польской границе скопилось 70 грузовиков (на въезд в республику) и 285 легковых машин (на выезд). Легковушки стоят в «Брузгах» (125), в «Бресте» (90) и «Берестовице» (70).