Предприниматели защитили коллегу от налоговиков 16 18.02.2017, 10:29

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Скриншот: belsat.eu

Предпринимательская солидарность сработала.

По крайней мере, первый бой бизнесмены из ждановичского торгового центра «Мир моды» выиграли.

Утром 17 февраля налоговики собирались конфисковать дорогой товар – шубы у предпринимательницы, которая давно ведет бизнес, делала растаможку на весь свой товар и исправно платила налоги от доходов. Но из-за введения новых контрольных идентификационных знаков – в одной из рубрик не поставила, как теперь уже выяснилось, необходимый значок, передает «Белсат».

«Получается, что они знают, что у меня есть нарушение в течение 7 месяцев, они могли даже вызвать меня, сказать, что у вас нарушение, заплатите штраф и сделайте правильно. Нет, они подождали полгода, пришли ко мне, для чего? Чтобы описать все мое имущество. За что? За одну галочку. Это же несправедливо!», – рассказывает предпринимательница Ирина Филонович.

Несправедливо, ведь такое же наказание ожидало бы предпринимательницу, если бы она нелегально ввозила и продавала товар. А потому в защиту женщины выступило общественное объединение «Перспектива».

«Здесь же потерь для государства нет, так как человек заплатил налоги. Все заплачено, и претензий к этому нет. Претензии есть технического характера, но почему из-за этого надо банкротить бизнес, который впоследствии не будет платить налоги, и оставлять человека без средств к существованию», – замечает лидер предпринимателей Анатолий Шумченко.

Повлияет ли так же предпринимательская солидарность на решение суда, который должен решить судьбу шуб стоимостью около двухсот тысяч долларов, многие из бизнесменов сомневается. По их мнению, судебные решения в пользу предпринимателей, а не налоговой случаются чрезвычайно редко.