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Министр обороны США заявил о «дуге нестабильности» на границе Европы

  • 18.02.2017, 11:06
Джеймс Мэттис
Фото: EPA/KIM MIN-HEE/POOL

Джеймс Мэттис заявил о нарастании опасности на различных направлениях.

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил о «дуге нестабильности» на границах Европы и за ее пределами и призвал членов НАТО внести свой вклад в коллективную оборону.

Об этом он заявил на открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Reuters.

«Союзники НАТО признали 2014 год переломным, и мы больше не можем отрицать реальность. Будучи ответственными за наши народы и защищая их от новых угроз, мы видим нарастание опасности на различных направлениях. Нестабильность растет как на границах НАТО, так и за пределами», - сказал Мэттис.

В пятницу в Германии открылась 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Центральными темами конференции станут международный терроризм, безопасность в Европе, война в Сирии и на востоке Украины.


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