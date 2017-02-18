Euronews: Тысячи белорусов вышли на протест против декрета о «тунеядцах» 11 18.02.2017, 11:19

Фото: «Радыё Свабода»

О том, как в Минске прошел Марш рассерженных белорусов, сообщил телеканал Euronews.

Участники марша потребовали от Лукашенко отменить изданный в апреле прошлого года декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно этому декрету, люди, не работающие более полугода, облагаются ежегодным «сбором на финансирование государственных расходов» в размере более 200 долларов, передает Euronews.

Виталий Спинкин, безработный минчанин: «Это не декрет, а маразм и абсурд, понимаете. Я сэкономил государству, не получив в 2015-2016 гг. даже эти крохи [пособие по безработице], которые я мог бы получать. Я сэкономил государству эти деньги, попал под декрет и теперь гони еще 20 базовых. За доход, которого нет. Это вымогательство».

Алексей, участник марша: «Сегодня не я, сегодня они. Но завтра на их месте могу быть я, если еще что-нибудь придумают. Я считаю своим долгом выразить солидарность с этими [безработными] людьми».

По разным оценкам, в марше, организованном Белорусским национальным конгрессом без согласования с властями, приняли участие от 2 до 5 тыс человек. Это самая крупная оппозиционная манифестация в Минске с 2010 года.

Видео здесь.