Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов 2 18.02.2017, 11:35

Билл Гейтс

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Основатель Microsoft уверен, что надо замедлить скорость автоматизации и замещения человеческого труда роботами.

Миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил в интервью изданию Quart, передает РБК.

«Сейчас, если работник-человек получает $50 тыс. работая на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налоги и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд робота на том же уровне», — полагает Гейтс.

По словам Гейтса, правительства должны быть готовы к тому, что замещение многих рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.

Гейтс считает, что полученные от налогообложения роботов средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу и детям с ограниченными возможностями. Кроме того, собранные с роботов налоги пойдут на здравоохранение, развитие инфраструктуры и правоохранительных органов, а также переквалификации потерявших работу сотрудников.

Ранее в феврале Европарламент отклонил предложение ввести налоги на роботов. Вместе с тем законодатели приняли ряд рекомендаций для Еврокомиссии по регулированию этой сферы. Среди предложений было введение специального юридического статуса для роботов, чтобы знать, кто несет ответственность в случае причинения ими вреда.

Кроме того, законодатели призвали Еврокомиссию разработать соответствующие законопроекты, чтобы полноценно использовать экономический потенциал робототехники и искусственного интеллекта, а также обеспечить единый уровень безопасности их применения.

«Необходимы всеевропейские правила в области быстрорастущего сектора робототехники, в том числе, чтобы усилить этические стандарты или ввести ответственность за происшествия с машинами, не имеющими водителей», — говорилось в сообщении пресс-службы Европарламента.