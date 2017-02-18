Папы Карлы белорусского «Буратино» 2 Денис Лавникевич, «Белгазета»

18.02.2017, 11:39

В лесной и деревообрабатывающей отраслях царит хаос.

Если условным именем «Буратино» назвать все то, что в Беларуси делается из дерева, то у этого сказочного героя в наших условиях будут двое родителей: Минлесхоз и концерн «Беллесбумпром». Сложно сказать, кто из них «папа», а кто - «мама», но именно их взаимоотношения определяют все то, что происходит сегодня в лесной и деревообрабатывающей отраслях.

НЕДОВОЛЬСТВО НАДПИЛЕННЫМИ СТОЛБАМИ

8 февраля министр лесного хозяйства Михаил Амельянович провел пресс-конференцию по итогам 2016г. Это мероприятие поставило логическую точку в неожиданно вспыхнувших после Нового года страстях вокруг распределения прибылей в лесозаготовке и деревообработке. 24 января Лукашенко заслушал доклад по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов, после чего громко возмущался перед телекамерами сложившейся практикой вывоза за рубеж древесины по серым схемам.

«Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны. Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес, - гневался Лукашенко. - Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу». Как водится в таких случаях, сразу было озвучено и то, что в результате манипуляций с лесом в неких карманах «осели миллионы долларов».

«У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере? - поинтересовался глава государства. - Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить. Все должно быть честно и порядочно».

Впрочем, после совещания министр лесного хозяйства Михаил Амельянович спокойно объяснил журналистам: уже приняты меры, чтобы пиловочная древесина не уходил на экспорт под видом кольев и столбов: «Принято постановление о лицензировании этих видов продукции. Соответствующее постановление принято в декабре 2016г. и вступит в силу с 1 февраля 2017г.».

Тем не менее уже на следующий день КГК дал понять, что команду «фас» услышал. «Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет. Президент вчера на совещании покритиковал за ослабление контроля за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Этот контроль усилим, чтобы навести здесь порядок, - заявил председатель КГК Леонид Анфимов. - Комитет госконтроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они завязаны на эффективное использование древесного ресурса».

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС - ТЕМ ТОЛЩЕ ЛЕСОРУБЫ

Первопричина конфликта - в том, что в отрасли действительно есть что делить и на чем можно неплохо заработать. По словам Амельяновича, «чистая прибыль отрасли за 2016г. составила BYN27 млн., что в 2,6 раза выше уровня 2015г.». Министр назвал несколько причин увеличения чистой прибыли: «Мы закончили год с хорошим экономическим эффектом в первую очередь благодаря механизации процессов. Мы уже механизировали лесохозяйственные процессы на 47%. А на рубках главного пользования уже на 90% работают машины. Здесь есть очень большой резерв в плане экономии финансовых средств. Вторая причина - снижение затрат во всех видах производства, в первую очередь в деревообрабатывающих цехах. Мы внедряем механизацию, ставим новые линии оборудования, и это дает экономию средств и увеличение рентабельности».

С другой стороны, в развитие лесного сектора также требуются немалые вложения. «Сейчас идет реализация займа Всемирного банка для развития лесного сектора. Из $40,7 млн. уже реализованы $23 млн. Мы уже подсчитали, что нам не хватает части средств, и мы будем просить Всемирный банк об увеличении кредитного ресурса, - рассказал журналистам Амельянович. - Часть денег идет на строительство центров по выращиванию посадочного материала в каждой области. Также идет закупка лесной техники, закуплены пожарные машины».

Один из высокопоставленных чиновников Минлесхоза, пожелавший остаться неназванным, в комментарии для «БелГазеты» так пояснил источники конфликтов в сфере лесозаготовки и деревообработки. «Тут две основные причины. Первая - то, что президент принимает решения в этой сфере почти спонтанно, под воздействием разных групп лоббистов. В результате получается хаос. Простейший пример: с 2016г. вроде как полностью запрещен экспорт необработанных круглых лесоматериалов. Президентское распоряжение. Но через некоторое время тот же президент разрешает экспортировать 3,7 млн. куб. м необработанных лесоматериалов. А потом разрешил экспортировать 1,8 млн. куб. м необработанной древесины в 2017г. Получается, экспорт и запрещен, и разрешен одновременно, - поясняет чиновник. - Вторая причина - взаимоотношения между Минлесхозом и концерном «Беллесбумпром». В идеале министерство должно следить за состоянием лесов и их возобновлением, т.е. тратить деньги. А концерн - он объединяет три группы предприятий: лесозаготовительные, деревообрабатывающие (мебельщики сюда же) и целлюлозно-бумажные. То есть функция концерна - зарабатывать деньги, в т.ч. для Минлесхоза. Более того, при полной загрузке деревообрабатывающих предприятий вся древесина, которая у нас заготавливается, может перерабатываться внутри страны.

Однако на практике «Беллесбумпром» проводит модернизацию под маркой перехода на выпуск качественной экспортно ориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью. И под этот набор волшебных слов сам просит денег. Но у правительства денег нет, и оно переадресует просьбу Минлесхозу, который как бы курирует «Беллесбумпром». В результате само министерство вынуждено лоббировать президентские решения по экспорту древесины, в т.ч. необработанной, - ради того, чтобы не экспортировать потом».

Денис Лавникевич, «Белгазета»