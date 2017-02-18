Бобруйчане — чиновникам: «Мы будем бороться» 18.02.2017, 12:19

Более четырех тысяч подписей за отмену Декрета «о тунеядстве» передали бобруйские активисты Николаю Снопкову.

Заместителю главы администрации Лукашенко принимал граждан в бобруйском горисполкоме в пятницу, 17 февраля. Приём начался в 10 утра, а его окончание было запланировано на 13.00. Но желающих побеседовать «о тунеядстве» было так много, что Снопков был вынужден принимать граждан и после обеда, пишет «Бобруйский курьер».

К 12 часам на встречу пришли более 80 человек. Принять успели лишь около 30. Пришедшие высказывали своё недовольство по поводу того, что о приезде минского чиновника было мало информации. Также жаловались, что было очень сложно дозвониться, чтобы записаться на приём.

Люди приходили со своими, далеко не радостными, историями. Несли папки с документами, чтобы подтвердить свои рассказ.

Бобруйчанка Елена рассказала, что прийти на встречу с чиновником её вынудило «письмо счастья» из налоговой. Но – не ей, а её дочери. Елена хотела растолковать чиновникам абсурдность их ситуации. После окончания учёбы её дочь не успела сразу же найти работу, и её причислили к «тунеядцам». Женщина уже пыталась добиться освобождения от «налога» у местных властей, ссылаясь на непростую жизненную ситуацию, в которой оказалась семья. У младшего ребёнка Елены онкологическое заболевание.

Женщина прикладывала к заявлениям все чеки, подтверждающие огромные расходы семьи на лекарства. Но местные чиновники решили, что это нельзя считать тяжёлым жизненным положением, поскольку старшая дочь уже совершеннолетняя. Поэтому Елена решила идти на встречу со Снопковым, объяснять эти обстоятельства заместителю главы Администрации Лукашенко.

Председатель профсоюзного комитета ОАО «Бобруйскстройкомплекс» Любовь Сагитова рассказала, что рабочие предприятия (а это 320 человек) тоже в скором времени могут пополнить ряды «тунеядцев». На август запланирована ликвидация предприятия. Женщина хотела задать вопрос представителю власти, что же потом делать этим людям, а также попытаться спасти рабочие места.

Координатор профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Бобруйску Галина Смирнова принесла Николаю Снопкову бланки с более чем четырьмя тысячами подписей за отмену Декрета № 3. Пока активистка ждала своей очереди, она продолжала собирать подписи среди пришедших.

«Я зашла в кабинет отдать подписи, а они там сидят и улыбаются, –рассказала Галина Смирнова о встрече со Снопковым. – Я тогда говорю им – чего вы улыбаетесь? Это не просто бумажки. Здесь за каждой подписью – боль человека, и я вам принесла эту боль. Мы будем бороться за отмену этого незаконного декрета. Потому что если мы сейчас стерпим это унижение, дальше с нами уже можно будет делать что угодно».

23 февраля профсоюз РЭП и БХД планируют провести в Бобруйске пикет за отмену декрета о тунеядстве. Место сбора – улица Социалистическая возле площади Победы. Время – с 12 до 16 часов. Организации подали заявку на проведение пикета, но ответа пока не получили.