Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси

Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси1
- 18.02.2017, 12:38
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Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена, сообщил украинский тренер.
Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, в телефонном разговоре с pressball.by сообщил, что больше не претендует на вакантное место.
- Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена.