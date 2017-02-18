Вице-президент США: Мы будем защищать Европу сегодня и всегда 3 18.02.2017, 13:33

6,277

Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США всегда будет защищать Европу, потому что разделяет с ней одинаковые ценности.

Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают НАТО, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Сегодня от имени президента США Дональда Трампа я хочу заверить вас, что США решительно поддерживают НАТО и мы не отступимся от наших обязательств перед Североатлантическим альянсом", – заявил Пенс.

Он подчеркнул, что если НАТО будет солидарно с США, то американская сторона будет солидарна с Альянсом.

"Мы будем защищать Европу сегодня и всегда, потому что мы объединены одними и теми же идеалами: свобода, демократия, справедливость и верховенство права", – отметил вице-президент.

Он добавил, что США сделает все для того, "чтобы ужасы войны не вернулись в наши страны".

15 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что НАТО является самым успешным военным союзом в истории, и призвал европейские страны, которые являются членами Североатлантического альянса, увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Мэттис также заявил о «дуге нестабильности» на границах ЕС.