Андрей Илларионов: Лукашенко может уйти в лес по грибы и не вернуться 29 18.02.2017, 13:36

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Андрей Илларионов

Фото: RFE/RL

Для власти Лукашенко сегодня существует реальная угроза.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил российский экономист, советник Путина в 2000-2005 годах Андрей Илларионов.

- Кому следует ожидать следующей интервенции России, если есть такие основания ожидать вторжения?

- Есть разница между конвенциональными и неконвенциональными инструментами вторжения. Особенно важна эта разница для тех, кто оказывается жертвой интервенции. Одно дело – неконвенциональное вмешательство в предвыборную кампанию США в 2015-2016 годах, и совершенно другое дело – конвенциональные оккупация и аннексия Крыма, участие в войне в Восточной Украине. Очевидно, что ни одно государство в Европе не может быть полностью изолированным от возможной агрессии информационного, коррупционного, пропагандистского, шпионского, гибридного характера. Что же касается конвенциональной интервенции, то на сегодняшний момент кандидат №1 на вторжение такого рода – это Беларусь.

- Насколько высоко вы оцениваете вероятность, и от чего это будет зависеть в первую очередь?

- Это будет зависеть прежде всего от состояния здоровья Александра Лукашенко. И устойчивости его круглосуточной связи с другими членами белорусского руководства. Если Лукашенко пойдет, например, в лес за грибами, и связь с ним прервется на 24 часа, а министры обороны и внутренних дел Беларуси не смогут до него дозвониться, тогда могут возникнуть весьма серьезные искушения и риски.