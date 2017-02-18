Арина Соболенко впервые пробилась в основную сетку турниров под эгидой WTA 1 18.02.2017, 14:09

5,039

Арина Соболенко

Фото: tennis.by

В поединке второго квалификационного раунда белоруска уверенно переиграла болгарку Александрину Найденову.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (143-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку крупного турнира в Дубае (призовой фонд - $2,3 млн), сообщает БелТА.

Сегодня в поединке второго квалификационного раунда Соболенко уверенно переиграла болгарку Александрину Найденову (243) в двух сетах - 6:2, 6:2. В стартовом матче квалификации Арина взяла верх над украинской теннисисткой Людмилой Киченок (406) - 7:5, 6:0.

Белоруска Арина Соболенко вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Дубае В поединке первого раунда Соболенко, занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победила украинку Людмилу Киченок (406-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 6:0.

Для 18-летней Арины Соболенко это будет первое выступление в основной сетке профессиональных турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Жеребьевка пройдет сегодня, а поединки основной сетки турнира в Дубае начнутся в воскресенье, 19 февраля.

Среди участниц соревнований 6 представительниц топ-10 рейтинга WTA: немка Ангелика Кербер (2), чешка Каролина Плишкова (3), словачка Доминика Цибулкова (5), полька Агнешка Радваньска (6), испанка Гарбинье Мугуруса (7), британка Йоханна Конта (10).

Решающий матч за чемпионский титул состоится 25 февраля.