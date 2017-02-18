Джон Маккейн: Обострение на Донбассе – проверка Трампа на прочность

Джон Маккейн: Обострение на Донбассе – проверка Трампа на прочность3
- 18.02.2017, 14:18
- 9,407
Сенатор призвал верить в силы Соединенных Штатов и отстаивать американские ценности.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн объяснил обострение конфликта в Донбассе "проверкой на прочность" новой администрации Белого дома со стороны России, передает радио "Свобода".
Выступая на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал верить в силы Соединенных Штатов и отстаивать американские ценности.
По словам Маккейна, Запад выиграл холодную войну не только благодаря значительным оборонительным возможностям, таким как НАТО, но и при помощи вещателей Радио Свобода и Голос Америки.
Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу и продлится до воскресенья. На ней обсудят проблемы международного терроризма, безопасности в Европе, войну в Сирии и конфликт на востоке Украины.