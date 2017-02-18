Джон Маккейн: Обострение на Донбассе – проверка Трампа на прочность 3 18.02.2017, 14:18

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Джон Маккейн

Фото: AFP

Сенатор призвал верить в силы Соединенных Штатов и отстаивать американские ценности.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн объяснил обострение конфликта в Донбассе "проверкой на прочность" новой администрации Белого дома со стороны России, передает радио "Свобода".

Выступая на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал верить в силы Соединенных Штатов и отстаивать американские ценности.

По словам Маккейна, Запад выиграл холодную войну не только благодаря значительным оборонительным возможностям, таким как НАТО, но и при помощи вещателей Радио Свобода и Голос Америки.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу и продлится до воскресенья. На ней обсудят проблемы международного терроризма, безопасности в Европе, войну в Сирии и конфликт на востоке Украины.