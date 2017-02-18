Прическа четырехмесячной британки прославила ее в сети 5 18.02.2017, 14:27

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Фото: thesun.co.uk

В британском городе Кроул Примроус Холловей (Primrose Holloway) родилась с пышной шевелюрой на голове.

Об этом пишет Daily Mail.

Мать ребенка 32-летняя Кейт Мэйсон (Kate Mason) вынуждена надевать на нее шапку во время выхода на улицу, чтобы не привлекать повышенное внимание прохожих. «Впервые мы узнали о густых волосах во время УЗИ еще до родов», — сказала она.

Родители девочки думали, что она потеряет свои густые волосы через какое-то время, но шевелюра продолжает расти, сообщает Lenta.ru.