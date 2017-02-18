20-летний белорусский хоккеист набирает в США очки в 10 матчах подряд

20-летний белорусский хоккеист набирает в США очки в 10 матчах подряд1
- 18.02.2017, 15:06
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Белорусский хоккеист Степан Фальковский набирает очки в десятом подряд матче Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Всего на счету 20-летнего Фальковского уже 25 (16+9) очков в 40 играх. Он является самым забрасывающим защитником лиги.
ECHL — третья по силе лига в Северной Америке, уступая лишь NHL и AHL, передает tut.by.
Команда «Айрондак», за которую выступает Фальковский, сейчас ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф. Степан Фальковский является воспитанником минской «Юности». Летом он был задрафтован клубом НХЛ «Калгари».
Рост Фальковского — 200 сантиметров, вес — 102 килограмма.
За «Айрондак» выступает и еще один белорусский защитник Роман Дюков, имеющий лучший в клубе показатель полезности — «+11».