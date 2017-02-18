Память героев Небесной сотни в Киеве почтили шествием и панихидой 6 18.02.2017, 15:15

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Фото: Цензор.НЕТ

У Монумента Независимости прошло народное вече.

В Киеве состоялось шествие в память о героях Небесной сотни, расстрелянных 18-20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности.

Как передает Цензор.нет, участники мероприятия прошли от "Украинского дома" по улице Крещатик до часовни на Аллее героев Небесной сотни. Там состоялось возложение цветов и молебен по погибшим.

После этого у Монумента Независимости прошло народное вече.