Кононов объяснил, почему отказался стать наставником сборной Беларуси по футболу
- 18.02.2017, 15:38
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов также отказался возглавить сборную Беларуси.
Кроме того, он сообщил, что со следующим местом работы определится ближе к лету.
«Я действительно отказался возглавить сборную Беларуси, потому что мне нужно было дать ответ уже к началу марта — к весенним контрольным играм. Но я пока не готов к этому. Приглашения продолжают поступать, и я буду их и дальше рассматривать, но решение буду принимать ближе к лету», — передает слова специалиста «Чемпионат.com».