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Кононов объяснил, почему отказался стать наставником сборной Беларуси по футболу

  • 18.02.2017, 15:38
Олег Кононов

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов также отказался возглавить сборную Беларуси.

Кроме того, он сообщил, что со следующим местом работы определится ближе к лету.

«Я действительно отказался возглавить сборную Беларуси, потому что мне нужно было дать ответ уже к началу марта — к весенним контрольным играм. Но я пока не готов к этому. Приглашения продолжают поступать, и я буду их и дальше рассматривать, но решение буду принимать ближе к лету», — передает слова специалиста «Чемпионат.com».


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