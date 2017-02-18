Порошенко и Дуда отметили важность сохранения санкций против РФ 2 18.02.2017, 15:58

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда провели переговоры в Мюнхене.

Переговоры прошли в рамках 53-й ежегодной конференции по безопасности. Президенты подчеркнули важность сохранения санкций против России до выполнения ею Минских договоренностей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

"Порошенко с Дудой отметили важность сохранения санкций против РФ до выполнения ею Минска и восстановления территориальной целостности Украины", – написал он.

Цеголко добавил, что Порошенко и Дуда также обсудили привлечение Украины к региональным инициативам сотрудничества между странами Адриатики, Балтии, Черного моря.