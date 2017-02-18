Минздрав пояснил, как купить лекарство по выписанному за границей рецепту 4 18.02.2017, 16:35

Рецепт, выписанный за пределами Беларуси, должен содержать определенные реквизиты.

Соответствующая информация размещена в письме, адресованном субъектам хозяйствования всех форм собственности, имеющим лицензию Минздрава на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарств, сообщает БелТА.

В соответствии с п.65 надлежащей аптечной практики, в республике запрещена реализация наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных средств, обладающих анаболической активностью, этанола, а также лекарств, на которые установлены нормы единовременной реализации, по рецептам врачей, выписанным за пределами страны.

Остальные лекарственные средства, относящиеся к рецептурным, могут реализовываться аптекой любой формы собственности по рецептам, выписанным за пределами страны. При этом в Минздраве обратили внимание, что такой рецепт должен содержать реквизиты.

Такой бланк может быть выписан на русском, латинском, английском языках, позволять установить, какое лекарственное средство выписано пациенту. Он должен содержать наименование организации здравоохранения, дату выписки рецепта, фамилию и инициалы пациента, его возраст (если это предусмотрено для бланка, выписанного за пределами страны), фамилию и инициалы врача, выписавшего рецепт, а также наименование лекарственного средства, его дозировку, форму выпуска, количество доз в упаковке, количество упаковок, подлежащих реализации, способ применения. Рецепт должен быть заверен подписью и личной печатью врача.

После реализации лекарственного средства по такому рецепту он остается в аптеке.