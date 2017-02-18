Крэйг Вудкрофт: Болельщики «Динамо» — лучшие в КХЛ 18.02.2017, 16:56

Главный тренер «зубров» поделился мыслями о предстоящем поединке.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт накануне заключительного матча регулярного сезона КХЛ против «Ак Барса» поделился мыслями о предстоящем поединке, отдельно отметив болельщиков «зубров».

- «Ак Барс» — команда, которая умеет играть выездные матчи. В предыдущей встрече они в хорошем стиле переиграли «Йокерит», забросив целых пять шайб. Сегодняшний матч — отличная возможность для нашей команды закрепиться на своей позиции в таблице. У нас достаточно мотивации сегодня. Игроки сегодня настроены на то, чтобы завершить процесс подготовки к плей-офф. «Ак Барс» — действительно серьезный соперник, поэтому сегодня будет захватывающий матч.

- Сегодня на арене будет много наших болельщиков. Придаст ли это дополнительных сил команде?

- Действительно, наши болельщики — лучшие в лиге. Иметь таких болельщиков за нашими спинами — это здорово. Такая поддержка это наше преимущество в игре с любым соперником на «Минск-Арене». Как я уже говорил, мы играем не только для себя, но и для болельщиков, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».