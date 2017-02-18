В Беларуси официально стартует «Радио Мария» 6 18.02.2017, 17:22

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Эфир будет вестись на белорусском языке.

По-белорусски и с прямым эфиром: «Радио Мария» готовится к полноценному вещанию в Беларуси.

Станция, тестовая версия которой действует уже не первый месяц, объявила конкурс на лучший слоган. Параллельно продолжается набор волонтеров - именно они будут работать перед микрофоном, передает «Польское Радио».

Создатели не исключают, что первые качественные и количественные изменения произойдут в эфире уже на следующей неделе.

«Радио Мария» - католическая радиосеть, у которой есть свои представительства в семидесяти странах мира. Создать такую станцию в Беларуси пытались последние несколько лет. О том, на каком этапе находится подготовка к полноценному вещанию, нашей редакции сообщил программный директор «Радио Мария» в Беларуси отец Александр Влас.

- По сути, мы сейчас находимся в стадии технической подготовки студии. Студия уже готова, сейчас завозим технику, обустраиваем ее, подключаем всю эту технику. Надеюсь, что через неделю удастся нам часть техники непосредственно запустить.

Пока что программы белорусского редакции «Радио Мария» выходят в записи. Однако после официального запуска слушатели смогут напрямую связываться с ведущими эфира. То есть станция будет полностью соответствовать концепции «живого радио» - рассказал наш собеседник. Что касается сети вещания, то она станет более разнообразной.

Одну треть религиозных программ будут составлять прежде всего молитвы. Уже сейчас есть трансляция святой мессы. Будет две трансляции: с утра и вечером. Вторую треть будут составлять катехеза, наука относительно веры и социальные аспекты нашей веры в повседневной жизни - обычные вещи, например, как ухаживать за цветами в доме или кухня на Великий Пост, или детские программы познавательные, образовательные. Ну, и остается 10 процентов, которые надеюсь заполним религиозной музыкой.

В беседе с журналистами отец Александр Влас коснулся и языкового вопроса. Вещать «Радио Мария» будет по-белорусски.

- Будем стремиться, чтобы все вещание было по-белорусски. Хотя, понимаю, что заботы будут в связи с тем, что волонтеры, которые приходят, которые будут действовать, не совсем точно владеют белорусским языком. Как белорусский язык будет выглядеть в эфире, зависит от волонтеров. Уровень белорусского языка, надеюсь, будет возрастать.

На первом этапе услышать программы «Радио Мария» слушатели смогут исключительно через Интернет-браузер или мобильное аппликацию. По неподтвержденным данным, в перспективе Беларусь собирается внедрять цифровое вещание и, вероятно, со временем распространять сигнал станция будет в том числе и с помощью новой технологии.