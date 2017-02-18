Средний класс в России перешел с виски на водку 7 18.02.2017, 20:14

Россияне уже не в состоянии себя побаловать элитным алкоголем.

Российский средний класс в кризис сократил потребление дорогого алкоголя и перешел с виски на водку. Об этом Rambler News Service сообщила управляющий директор компании Diageo в России Светлана Наумова в субботу, 18 февраля, пишет lenta.ru.

«В 2015-м и начале 2016 года пострадал объемообразующий сегмент недорогого импортного виски. И это логично, так как он рос за счет тех покупателей, по которым кризис ударил в первую очередь, вынудив их переключиться на более дешевый и традиционный для России алкоголь — водку и бренди, или сократить потребление премиального алкоголя, ставшего для них дорогим», — отметила она.

По данным Diageo, примерно 85 процентов российского рынка крепкого спиртного приходится на водку. «Когда мы находились в фазе экономического роста, мы наблюдали среди российских потребителей совершенно отчетливый тренд на переключение из водки в категорию виски и ромов», — добавила Наумова.

Отмечается, что кризис не оказывает влияния на потребителей продуктов люксовых брендов.

Компания Diageo производит спиртные напитки под такими брендами, как Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Capitan Morgan, J&B, White Horse.