Майк Пенс: Россия должна отвечать за свои действия 18.02.2017, 17:11

Майк Пенс

Фото: Getty Images

США будут требовать от РФ соблюдения минских договоренностей, которые призваны положить конец конфликту в Украине.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности, подтвердил, что президент Дональд Трамп ищет общие позиции для диалога с Москвой, передает русская служба BBC.

Тем не менее, подчеркнул он, Россия должна отвечать за свои действия на международной арене.

Майк Пенс заявил, что США будут требовать от России соблюдения Минских договоренностей, которые призваны положить конец конфликту на востоке Украины.

Это первое выступление Пенса за пределами США после вступления в новую должность.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в своем выступлении на конференции отверг прозвучавшие обвинения в том, что Россия играет сейчас дестабилизирующую роль на мировой арене, и в свою очередь обвинил Запад в продолжении политики холодной войны.

Гибридная война как форма защиты

В субботу на конференции в Мюнхене также выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Значительная часть ее речи была посвящена России.

Меркель заявила, что отношения Европы и России остаются напряженными. Однако канцлер Германии подчеркнула важность сотрудничества с Россией.

"Совместная борьба с исламским терроризмом - это одна из сфер, в которой у нас есть схожие интересы и в которой мы можем работать вместе", - заявила она.

Меркель также заявила, что хотела бы обсудить с российской стороной кибератаки и "фейковые новости".

Но она сомневается, что эту проблему можно будет разрешить до выборов, которые пройдут в европейских странах в этом году. Канцлер и ранее неоднократно предупреждала о рисках, связанных с кибератаками из России.

"Мы знаем, что Россия открыто говорит о том, что она рассматривает гибридную войну как форму защиты", - цитирует Ангелу Меркель агентство Рейтер.

По ее словам, было бы очень полезно обсудить эту тему в формате Россия-НАТО.

Меркель в ходе своего выступления призвала США и другие страны к сотрудничеству. В субботу также должна пройти личная встреча Меркель и Пенса.

США продолжают поддерживать НАТО

Майк Пенс в ходе своего выступления в Мюнхене также пообещал, что США будут решительно поддерживать НАТО.

При этом он призвал европейских лидеров повысить расходы на оборону в рамках альянса. Иначе это подорвет основу организации, заявил Пенс.

Члены НАТО обещали тратить на оборону 2% ВВП, однако с этим обязательством справляются, помимо США, лишь четыре государства.

Трамп неоднократно заявлял о том, что США могут сократить поддержку альянса, если другие страны не повысят свои расходы на оборону.

Конференция по безопасности в Мюнхене проходит на фоне обострения отношений между США, ЕС и Россией. Европейские страны обеспокоены стратегией администрации Трампа. Они боятся, что США будут более склонны к изоляционизму и протекционистской политике.

Кроме того, европейцев смущают противоречивые заявления администрации Трампа о России.