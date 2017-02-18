Цены на продукты в Польше и Беларуси: почувствуй разницу

Цены на продукты в Польше и Беларуси: почувствуй разницу21
- 18.02.2017, 17:58
- 15,185
Журналисты сравнили цены в польском и белорусском супермаркетах.
Сайт onliner.by сравнил цены в Беларуси и Польше. С их стороны — Auchan в Люблине, с нашей — минский «Гиппо». Чья возьмет?
Сначала немного цифр. В конце января польские таможенники подвели итоги минувшего года. В 2016-м белорусы предсказуемо купили в стране-соседке меньше товаров, чем в 2015-м. По данным Подляской польской таможенной службы, с оформлением Tax Free наши граждане оставили в Rzeczpospolita Polska 715 миллионов злотых (более 170 млн долларов). И это почти на 30% меньше, чем в 2015-м. Тогда в злотых насчитали миллиард.
Статистика предсказуемая: тут и лимиты на шопинг, и общая экономическая ситуация в Беларуси. На поездки и покупки денег стало меньше. Но, может, и цены в Польше выросли? Об одежде и технике СМИ недавно писали, теперь немного о еде.
Цены в таблице приведены в белорусских рублях по актуальному курсу НБРБ.
|Товар/магазин
|Auchan (Польша)
|«Гиппо» (Беларусь)
|Батон нарезной (450 г)
|0,93
|1,25
|Молоко (3,2%, 1 л)
|1,33
|1,26
|Картофель (1 кг, мытый, фасованный)
|0,66
|0,42
|Лук (1 кг)
|0,41
|0,48
|Помидоры черри на ветке (1 кг)
|9,4
|18,99
|Помидоры (1 кг)
|3,04
|6,99
|Хурма (1 кг)
|2,17
|4,49
|Мандарины (1 кг)
|2,34
|3,36
|Апельсины (1 кг)
|2,82
|3,29
|Бананы (1 кг)
|2,40
|1,99
|Лимоны (1 кг)
|1,69
|2,99
|Яблоки (1 кг)
|1,2
|1,48
|Морковь (1 кг, фасованная)
|0,46
|0,79
|Шампиньоны (1 кг)
|3,75
|5,99
|Свиная лопатка (1 кг)
|6,58
|8,89
|Свиная вырезка (1 кг)
|8
|12,99
|Говядина (1 кг)
|11,05 (лопатка)
|14,99 (длинная мышца)
|Куриное филе (1 кг)
|8,9
|7,03, грудка — 4,69
|Куриная тушка (1 кг)
|3,98
|3,59
|Салями (1 кг)
|10,9
|17,16
|Лосось (филе, 1 кг)
|32,9
|37,99
|Спагетти (500 г)
|1,20
|1,93
|Подсолнечное масло (1 л)
|2,12
|2,79
|Чай Lipton (зеленый в пирамидках, 20 шт.)
|3,29
|3,52
|Nescafe Gold (200 гр)
|13,53
|14,19 (190 г)
|Томатный сок (1 л)
|1,54
|1,59
|Популярный итальянский вермут (1 л)
|15,51
|30,14
|Популярный американский виски (1 л)
|47
|73,01
|Туалетная бумага (трехслойная, ароматизированная, 12 рулонов)
|2,82
|(3,68 — 8 рулонов, СТМ магазина;10,80 — 12 рулонов, импорт)
|Cif
|4,13
|5,02
|Зубная паста Colgate Total Pro (75 мл)
|3,7
|5,87
Источник: onliner.by
Напомним, Средняя зарплата в Польше - $1082, а в Беларуси реальные доходы населения, составляют $80-200.
В табличке, к примеру, не учтены скидки и акции, а ведь и у нас уже можно высматривать предложения магазинов и покупать то, что дешевле, в нужном гипермаркете в нужный день. Не учитываем мы и возможность вернуть с покупки в «Ашане» налог.
Бросилось в глаза: после последнего польско-белорусского «цено-батла» выросла разница в цене на мясные продукты (не в нашу пользу), а также на алкоголь известных брендов. Но сырое мясо вы из Польши повезете вряд ли, ибо запрещено, как и помидоры с лимонами, а вермут и виски белорусы и так привыкли покупать в любой стране, куда бы ни ехали.
Получается, только и остается, что в 100-й раз назвать польские цены вкусными, загрузить при очередной поездке багажник туалетной бумагой, а через год зафиксировать, что данность о дешевой в плане еды соседней стране является стабильной и нерушимой.