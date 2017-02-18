Цены на продукты в Польше и Беларуси: почувствуй разницу 21 18.02.2017, 17:58

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Фото: onliner.by

Журналисты сравнили цены в польском и белорусском супермаркетах.

Сайт onliner.by сравнил цены в Беларуси и Польше. С их стороны — Auchan в Люблине, с нашей — минский «Гиппо». Чья возьмет?

Сначала немного цифр. В конце января польские таможенники подвели итоги минувшего года. В 2016-м белорусы предсказуемо купили в стране-соседке меньше товаров, чем в 2015-м. По данным Подляской польской таможенной службы, с оформлением Tax Free наши граждане оставили в Rzeczpospolita Polska 715 миллионов злотых (более 170 млн долларов). И это почти на 30% меньше, чем в 2015-м. Тогда в злотых насчитали миллиард.

Статистика предсказуемая: тут и лимиты на шопинг, и общая экономическая ситуация в Беларуси. На поездки и покупки денег стало меньше. Но, может, и цены в Польше выросли? Об одежде и технике СМИ недавно писали, теперь немного о еде.

Цены в таблице приведены в белорусских рублях по актуальному курсу НБРБ.

Товар/магазин Auchan (Польша) «Гиппо» (Беларусь) Батон нарезной (450 г) 0,93 1,25 Молоко (3,2%, 1 л) 1,33 1,26 Картофель (1 кг, мытый, фасованный) 0,66 0,42 Лук (1 кг) 0,41 0,48 Помидоры черри на ветке (1 кг) 9,4 18,99 Помидоры (1 кг) 3,04 6,99 Хурма (1 кг) 2,17 4,49 Мандарины (1 кг) 2,34 3,36 Апельсины (1 кг) 2,82 3,29 Бананы (1 кг) 2,40 1,99 Лимоны (1 кг) 1,69 2,99 Яблоки (1 кг) 1,2 1,48 Морковь (1 кг, фасованная) 0,46 0,79 Шампиньоны (1 кг) 3,75 5,99 Свиная лопатка (1 кг) 6,58 8,89 Свиная вырезка (1 кг) 8 12,99 Говядина (1 кг) 11,05 (лопатка) 14,99 (длинная мышца) Куриное филе (1 кг) 8,9 7,03, грудка — 4,69 Куриная тушка (1 кг) 3,98 3,59 Салями (1 кг) 10,9 17,16 Лосось (филе, 1 кг) 32,9 37,99 Спагетти (500 г) 1,20 1,93 Подсолнечное масло (1 л) 2,12 2,79 Чай Lipton (зеленый в пирамидках, 20 шт.) 3,29 3,52 Nescafe Gold (200 гр) 13,53 14,19 (190 г) Томатный сок (1 л) 1,54 1,59 Популярный итальянский вермут (1 л) 15,51 30,14 Популярный американский виски (1 л) 47 73,01 Туалетная бумага (трехслойная, ароматизированная, 12 рулонов) 2,82 (3,68 — 8 рулонов, СТМ магазина;10,80 — 12 рулонов, импорт) Cif Aroma (500 мл) 4,13 5,02 Зубная паста Colgate Total Pro (75 мл) 3,7 5,87

Источник: onliner.by

Напомним, Средняя зарплата в Польше - $1082, а в Беларуси реальные доходы населения, составляют $80-200.

В табличке, к примеру, не учтены скидки и акции, а ведь и у нас уже можно высматривать предложения магазинов и покупать то, что дешевле, в нужном гипермаркете в нужный день. Не учитываем мы и возможность вернуть с покупки в «Ашане» налог.

Бросилось в глаза: после последнего польско-белорусского «цено-батла» выросла разница в цене на мясные продукты (не в нашу пользу), а также на алкоголь известных брендов. Но сырое мясо вы из Польши повезете вряд ли, ибо запрещено, как и помидоры с лимонами, а вермут и виски белорусы и так привыкли покупать в любой стране, куда бы ни ехали.

Получается, только и остается, что в 100-й раз назвать польские цены вкусными, загрузить при очередной поездке багажник туалетной бумагой, а через год зафиксировать, что данность о дешевой в плане еды соседней стране является стабильной и нерушимой.