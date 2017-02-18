Федынич: Белорусы способны изменить и Избирательный кодекс, и власть 19 18.02.2017, 17:28

4,619

На Марше рассерженных белорусов народ засвидетельствовал намеренье бороться за свои права.

Марш рассерженных белорусов собрал в Минске, по разным оценкам, от 2 до 10 тысяч человек. Такой массовой уличной акции столица не видела со времен Площади-2010.

Какие выводы из Марша рассерженных белорусов, которые выступили за отмену декрета о «тунеядцах», сделали инициаторы?

Belprauda.org побеседовала с председателем профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

- На Марш пришло много людей, которые никогда раньше на приходили на подобные акции: много молодежи, среднего и пожилого возраста - людей, которых все достало. Народ засвидетельствовал свои намеренья бороться за свои права - это лейтмотив Марша рассерженных белорусов.

-Какой план дальнейших действий?

- Нельзя допустить, чтобы процесс пошел на спад. Нужно садиться за круглый стол - и советоваться. Ведь и регионы предполагали, что в Минске, как всегда, выйдут на площадь 200-300 человек - на том все и закончится. Марш показал: страх уходит. Если власти проигнорируют первый сигнал возмущения, то надо готовиться к новым акциям протеста - более масштабным, более подготовленным.

Не надо недооценивать белорусский народ. Белорусы способны изменить и Избирательный кодекс, и власть, - но к цели нужно идти пошагово, постепенно.