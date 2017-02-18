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Японцы вернули найденные на улице $32,5 миллиона

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  • 18.02.2017, 17:45
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Жители Токио обычно сдают в полицию деньги, найденные на улице.

В 2016 году жители Токио подобрали на улице и передали в органы охраны правопорядка наличные на общую сумму в 3,67 млрд иен (32,5 млн долларов), передает русская служба BBC.

Аттракцион невиданной щедрости жители японской столицы демонстрируют ежедневно, возвращая полиции в день в среднем около 10 млн потерянных иен.

Причем из года в год жители Токио приносят полиции все больше найденных денег. В 2016 году был даже побит долго державшийся рекорд 1990 года, когда японцы вернули полиции 3,5 млрд иен.

2,7 млрд иен из денег, которые честные японцы передали полиции, были возвращены владельцам - это также рекорд с 1999 года.

Впрочем, жители Токио возвращают не только потерянные деньги, но и вещи. Всего в прошлом году японцы отдали полиции 3,8 млн найденных предметов. Сюда входят и наличные деньги.

Перчатки, кошки и кредитки

Чаще всего японцы находят различные удостоверения личности, водительские права и кредитные карты - на них пришлось более 626 тысяч находок.

Японцы также часто теряют и находят предметы одежды, например, перчатки или шарфы - на них приходится около 455 тысяч принесенных в полиции предметов.

Токийцы сравнительно часто теряют домашних животных, в том числе много кошек и птиц. В прошлом году было около тысячи таких случаев.

По закону, если владелец собственности не найдется через три месяца, находку отдают тому, кто ее нашел.

Если же и он не обратится за своей находкой, то наличные или средства, вырученные от продажи вещей, пойдут в муниципальную казну.

В последние годы люди все чаще теряют личные вещи, так как носят с собой все больше кредитных и прочих карт, а также различных электронных устройств, которые становятся все портативнее.


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