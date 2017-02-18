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Россия признала паспорта «ЛНР» и «ДНР»

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  • 18.02.2017, 18:10
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Фото: getty images

Путин подписал указ о признании документов, выданных террористами.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Согласно подписанному указу, действительными российскими властями признаны выданные террористами «ДНР» и «ЛНР» паспорта, документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей, сообщает gordonua.com.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России паспорта, выданные террористическими группировками «ДНР» и «ЛНР», не получили официального признания.

2 февраля РБК в своем расследовании писало, что в России фактически действуют паспорта, выданные экстремистами «ДНР» и «ЛНР».

Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 года группировки «ДНР» и «ЛНР» провели «референдумы» о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.

«Паспорта» боевики группировки «ДНР» начали выдавать 16 марта 2016 года. В России заявляли, что не признают эти документы.


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