Что создали архитекторы из Беларуси за границей 18.02.2017, 18:23

12,761

Гарлыкский ГОК в Туркменистане

Источник: пресс-служба правительства РБ

Белорусы разрабатывали проекты для Австралии, США, Мексики, Венесуэлы, Туркменистана и других стран.

Многие из них забыты на родине. Tut.by выбрал некоторые здания, построенные нашими зодчими за последнее столетие: это заводы и храмы, жилые и офисные дома, культурные и спортивные объекты.

Историк архитектуры и искусствовед Сергей Харевский вспоминает зодчих из Беларуси, которые работали вдали от дома. Почти всех из них в мире знают лучше, чем на родине.

— Историю архитектуры в нашей стране изучают всего в двух учреждениях, но там старая программа. О многих зодчих умалчивалось, потому что они имели оппозиционные советской власти взгляды. О них не преподают и в школах, — посетовал собеседник.

Он напомнил, что гомельчанина Станислава Шабуневского, минчанина Станислава Гайдукевича расстреляли. Многие специалисты были вынуждены уехать в эмиграцию.

— Слава архитектора в 20 веке была неустойчивой. Даже уважаемого властями Жолтовского заплевали после смерти Сталина, — продолжил Харевский.

Он считает, что нужно тщательно изучать наших архитекторов, включать их в учебные программы, популяризировать в СМИ. Без интереса к ним в самой Беларуси иностранцы будут узнавать о них из польских, русских, литовских источников, где о нашей стране если и указано, то вскользь.

Польский неоготический костел

Костел Святого Креста в Кельцах

Источник: wirtualneswietokrzyskie.pl

Архитектор Станислав Шпаковский родился в Пинске, образование получил в Санкт-Петербурге, а работал в небольших городках между Варшавой и Краковом. В то время все это было частью России, поэтому он не испытывал трудностей с переездами.

Его самые важные работы — два костела и синагога в польском городке Кельце, которые построили по его проектам в начале 20 века.

Строительство костела Святого Креста в Кельцах началось в 1904 году благодаря финансированию епископа Томаша Кулинского. Оно прервалось на несколько лет в связи с его смертью. Храм достроили в 1913 году, но работы продолжались еще несколько десятилетий: центральное отопление, главный алтарь, витражи и т.д.

До 1939 года Западная Беларусь входила в состав Польши, поэтому туда уезжали на учебу и работу многие наши земляки. Например, Эмилия Хижова из Бреста — соавтор проекта детской больницы имени Михаловича в Варшаве, Збигнев Игнатович из Постав создал варшавский Центральный универмаг.

Один из многих полузабытых архитекторов — Оттон Краснопольский. Он родился на Тульщине, но вырос в Минске. Здесь он окончил классическую гимназию и построил несколько зданий. Самое знаменитое из них сохранилось — бывшее управление железной дороги (сейчас — ул. Кирова, 11). С наступлением советских войск Краснопольский уехал в Польшу. Там он преподавал, руководил работами по восстановлению курортного города Сопот и инспектировал строительство в Гданське.

Дворец узбекского эмира

Дом эмира Бухарского

Источник: cityspb.ru

Степан Кричинский родился в Каскевичах возле Ошмян в семье белорусских мусульман, учился в Вильне и Санкт-Петербурге. Знаменитым архитектором он стал в российской столице, в которой спроектировал десятки зданий. Его самая важная работа — Соборная мечеть (в соавторстве с Николаем Васильевым) — самая большая в Европе того времени. Ее строительство финансировал эмир Бухары Абдулахад-хан. Кричинский также построил его резиденцию.

Эмир был одним из богатейших людей Российской империи: жертвовал средства на постройку зданий, железной дороги и даже эсминца. В петербургской резиденции пожить он не успел, как и его наследник Алим-хан (последний эмир Бухары бежал от советских войск в Афганистан).

Кричинский оформил центр фасада двухъярусной аркадой — такое решение его современники не использовали. Здание уникально и своей облицовкой из дорогого шишимского мрамора — в Санкт-Петербурге такой больше не применялся. После большевистского переворота здесь сделали коммунальные квартиры. До 1923 года в одной из них жил сам архитектор.

В Санкт-Петербурге работал еще один наш земляк — Николай Котович из Вильни. Среди прочего он создал кинотеатр «Пикадилли» (сейчас — «Аврора»), Литейный театр, аэродром. Зодчий не принял советскую власть и переехал сначала в Пинск, а затем в Брест, куда Советы пришли на несколько десятилетий позже.

Главный кинотеатр межвоенной Литвы

Проекты кинотеатра в Каунасе и почты в Расейняй

Источник: tarpukaris.autc.lt

Клавдий Дуж-Душевский — архитектор, общественный деятель, переводчик (владел девятью языками) из Глубокого. Он учился в Вильне, Санкт-Петербурге и Каунасе. Белорусы его знают как создателя бело-красно-белого флага. Его арестовывали польские, немецкие и советские власти, в неволе он пробыл около десяти лет.

Как архитектор наш земляк проявил себя в столице межвоенной Литвы Каунасе (Вильня тогда входила в состав Польши). Он строил почтовые отделения, заводы, жилые дома. Дуж-Душевский сам уничтожил свой личный архив, поэтому мы не знаем о всех его работах.

Его главной работой стало здание кинотеатра Metropolitain, в котором сейчас находится Каунасский драматический театр. Еще одно важное здание, спроектированное нашим земляком — Каунасское радио. Оно сохранилось в перестроенном виде.

На территории современной Литвы также работали белорусы Леон Витан-Дубейковский, Антон Филипович-Дубовник, белорусский немец с Гродненщины Эдмунд Фрик (выпускник Слуцкой гимназии, главный архитектор Витебской губернии).

Самое высокое здание Манчестера

Дом Санлайта в Манчестере

Источник: manchestereveningnews.co.uk

Белорусский архитектор еврейского происхождения из Новогрудка Иосиф Шимшлович переехал в Великобританию в 1890 году. Там он поменял фамилию на Санлайт, стал знаменитым архитектором и депутатом парламента. Наш земляк спроектировал более тысячи построек. На момент смерти в 1979 году он был самым крупным налогоплательщиком Манчестера.

Его единственным культовым сооружением стала синагога в южном Манчестере. В 2003 году иудейская община перебралась в другой храм, а здание Санлайта позже реконструировали для студенческого центра.

Главной работой архитектора из Беларуси стал Дом Санлайта в стиле модерн с двором-колодцем. На момент сдачи в эксплуатацию он стал самым высоким зданием Манчестера (41 метр). По первоначальному проекту дом был вдвое выше (30 этажей), но городские власти решили сократить его высоту. В 1949 году Санлайт предложил достроить здание до 40 этажей, что также не разрешили.

В 1997 году Дом Санлайта реставрировали. Сейчас в нем находятся офисы, магазины и спортклуб с бассейном. С 2005 года здание принадлежит Warner Estate Holdings, который купил его за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Шимшлович — один из многих архитекторов из Беларуси еврейского происхождения. Самым знаменитым во время СССР был минчанин Моисей Гинзбург. Образование наш земляк получил в Париже, Тулузе, Милане и Риге. Его важные здания — Дом Госстраха и Дом Наркомфина в Москве, санаторий Наркомтяжпрома в Кисловодске. В 2016 году в российской столице появилась улица, названная именем архитектора.

А Абрам Берлин из Могилева активно строил в Тель-Авиве. Его самой важной работой там стал кинотеатр на площади Мограби.

Античный дворец в Москве

Дом на Маховой в Москве

Зодчий из Пинска Ян Жолтовский почти тридцать раз был в Италии и позаимствовал местную архитектуру для советских городов. Он — родоначальник сталинского ампира. Этот стиль хорошо знаком минчанам по застройке проспекта Независимости.

В Пинске архитектор создал проект реконструкции и надстройки колокольни Мариинского костела — главного в городе. Большей частью он работал в РСФСР: Дом Советов в Махачкале, Дом Уполномоченного в Сочи (по его образу построено здание КГБ в Минске), но самые знаменитые работы — московские: Дом на Моховой, Дом Тарасова, Дом НКВД.

Нарком просвещения Луначарский написал о нем Ленину: «Горячо рекомендую Вам едва ли не самого выдающегося русского архитектора, который приобрел всероссийское и европейское имя — гражданина Жолтовского».

Архитектор разработал проект жилого дома для сотрудников Мосгорсовета на месте снесенной в 1932 году Георгиевской церкви. Здание построено на Моховой улице, которую хотели превратить в парадную аллею Ильича, ведущую к самому высокому зданию в мире — Дворцу Советов.

Оно похоже на Loggia del Capitanio в Виченце. Советский архитектор Алексей Щусев сказал о нем: «Даже в Европе трудно найти мастера, который так тонко понял бы классику. Эта постройка является большим завоеванием современной архитектуры».

Проектом предусматривались восемь статуй на крыше, но в процессе строительства от идеи отказались. Также поменялось предназначение здания. Вместо жилья здесь расположилось посольство США. Внутри здание подверглось сильной перепланировке: заложили дверные проемы, выломали перегородки между комнатами. После переезда посольства его занял Интурист.

В Москве работали многие архитекторы из Беларуси: Эдмунд Юдицкий из Глуска создал среди прочего особняк Зиминых и дом Пигита, Фома Богданович-Дворжецкий с Витебщины — Мариинский костел (самый большой в России), Виталий Лагутенко из Могилева — автор проекта первых хрущевок.

Гостиница, которая удивила мир

Гостиница «Интернационал» в Харькове

Один из ведущих харьковских архитекторов первой половины прошлого века — наш земляк из Витебска Григорий Яновицкий. Профессии он научился в местном художественном институте.

Зодчий большую часть жизни прожил в Харькове. Там он работал в проектных организациях и преподавал в институтах. По его проектам в этом городе строили жилые дома, а главным достижением стала гостиница «Интернационал» (сейчас — «Харьков»).

Гостиницу построили в модном тогда стиле конструктивизма. Проект здания получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. После Второй мировой войны ее перестроили и переименовали. В 2008 году здание реставрировали. Сейчас это 4-звездочная гостиница с номерным фондом в несколько сотен.

В Харькове и на Донбассе активно работал еще один наш земляк — Яков Лихтенберг из Бреста. По его проектам там строили поликлиники, кинотеатры, заводы, универмаги.

Текстильный комбинат для Ататюрка

Встреча советской и турецкой сторон, на которой приняли решение о строительстве комбината

Источник: turkey.mid.ru

Михаил Бархин из Бобруйска получил архитектурное образование в Москве. Над многими проектами он работал совместно с отцом — также архитектором. После Второй мировой войны они создавали проект восстановления Севастополя.

Из его работ мы выбрали текстильный комбинат в Турции.

Первые в Турции текстильные комбинаты построили на советские деньги. СССР выделил 8 миллионов долларов кредита сроком на 20 лет. Договор об этом стороны подписали в Анкаре в 1934 году. Из них 4 миллиона выделили на военное оборудование, по полтора миллиона — на строительство двух хлопчатобумажных комбинатов в Кайсери и Назилли.

Назиллийский комбинат имел почти 30 тысяч веретен и почти 800 ткацких станков. Оборудование привезли из СССР. В год на нем выпускали больше 18 миллионов метров грубых тканей. Президент Ататюрк и премьер-министр Баяр присутствовали на торжественном открытии 9 октября 1937 года.

Бывшая главная гостиница Казахстана

Гостиница «Казахстан»

Источник: набор открыток «Советский художник»

Минчанин Евгений Дятлов окончил Московский архитектурный колледж и его направили в Алма-Ату — столицу советского Казахстана. С 1961-го по 1965 год он работал главным архитектором этого города. Там наш земляк проектировал жилые и общественные дома, а также гостиницу «Казахстан» на 500 мест — главную в городе и республике.

Позже Дятлов вернулся в Минск. Самым знаменитым его зданием здесь стал универсам «Рига» — оно сохранилось, но перестроено.

Гостиницу построили недалеко от железнодорожного вокзала. Это пятиэтажное здание имело форму квадрата: четыре корпуса образуют открытый внутренний двор. В 1977 году ее переименовали в «Жетысу». Прежнее название досталось более новой гостинице — это здание с 1978 по 2008 г. было самым высоким в городе.

С 1992 по 2015 год здание Дятлова являлось памятником архитектуры местного значения.

В 2016 году его купила казахская предпринимательница Дана Нургалиева почти за 6 миллионов долларов. Она заявила о планах кардинальной перестройки здания. Гостиница здесь останется, но будет иметь совсем другой вид.

Трудились наши архитекторы и для соседнего Узбекистана. Специалисты Белгоспроекта создали жилье для Ташкента. В 1960-х годах наши строители возвели там школу, детские сады и 5-этажные дома.

Непостроенный парламент Австралии

Проект здания парламента Австралии

Источник: pilliga-arts.com.au

Светик Кореневский — сын Авгинии Волк-Леванович с Могилевщины и Николая Кореневского. Во время Второй мировой войны его мама преподавала белорусский язык в Барановичах. С наступлением советской армии семья уехала в Германию, а в 1949 году — в Австралию. Светик родился в 1946 году и сейчас живет в городе Боурал недалеко от Сиднея. Там наш земляк основал студию Pilliga Arts. Она «сочетает архитектурную практику с изобразительным искусством».

Образование Кореневский получил в University of Sydney и University of Pennsylvania. Затем он работал в США, Великобритании, Папуа-Новой Гвинее, более 30 лет преподавал архитектуру в University of Sydney, University of Newcastle и University of New South Wales, а также в США и Японии.

Самые знаменитые работы Кореневского находятся в Сиднее: детский игровой центр Kidsville (1976) и детсад для турецкой общины Ana Kindergarten (1982) за который его наградили премией R.A.I.A. Merit Award.

Самой масштабной работой архитектора стал проект парламента Австралии 1979 года. Первое место он не занял, конкуренция была очень большая — 329 заявок.

На проект его вдохновило здание Национальной Ассамблеи Бангладеш уроженца Эстонии Луи Кана. Наш земляк предложил построить здание парламента по круговой схеме с открытой для общественности площадью внутри. Помимо двух правительственных зданий комплекс вмещал бы общественные галереи.

Офисная высотка в Москве

МФК «Парк Победы» в Москве

Борис Школьников — современный архитектор. Большая часть его здания построены или строятся в Минске: БЦ Royal Plaza, БЦ Riviera Plaza, БЦ «Александров пассаж», ЖК «Каскад», протестантская церковь «Вифлеем» и др.

В 2013 году одну из работ Школьникова — многофункциональный комплекс «Парк Победы» — признали лучшим на Национальном фестивале архитектуры в Минске.

Многофункциональный комплекс с 25-этажной высоткой построили в Москве, в районе Кутузовского проспекта. Он разделен на офисно-деловую, гостиничную и торгово-развлекательную части.

Объект строился с 2006 по 2013 год, но работы должны были закончить на три года раньше. Ориентировочная стоимость — 200 млн долларов.

Там же Школьников спроектировал поселок «Морозово-Хаус» в Подмосковье.

Мексиканский небоскреб

Источник: skyscrapercity.com. Paradox Tower — по центру

Арсений Воробьев — сын белорусского архитектора Олега Воробьева. Он возглавляет офис «Воробьев и партнеры» в Майами.

В Беларуси архитектурное бюро создало здания Банка развития, офиса Белоруснефти, МФК «Сокол».

Строительство высотного комплекса в финансовом районе столицы Мексики закончится в этом году. Он войдет в топ-5 самых высоких в Мексике (234 м).

Также в «Воробьев и партнеры» создали проекты для второго города Мексики Гвадалахары — Central Park, Cima Park Green Residences и City Tower. На крышах трех высоток первого комплекса будут размещаться бассейны и вертолетные площадки. В курортном Акапулько построен Peninsula Diamante, а в Пуэрто-Вальярте — Вolongо.

В Латинской Америке самые тесные связи у нашей страны в строительной сфере — с Венесуэлой. С 2007 года ЗАО «Белзарубежстрой» возводит там жилье, промышленные, аграрные и энергетические объекты.

Белорусский архитектор Владимир Попруга — главный архитектор жилых комплексов. Белорусы строят там дома с социальными квартирами. Их на сегодняшний день сдано уже более 7 тысяч. В июне 2016 года президент Мадуро принял 8 домов очередного комплекса — Fuerte Tiuna в Каракасе.