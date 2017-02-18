Названы три доступных суперпродукта для крепкого здоровья 5 18.02.2017, 18:50

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Например, овсянка очень богата витаминами и полезными микроэлементами.

Как говорят ученые из Корнельского университета, люди в среднем делают выбор еды, напитков, продуктов, которые они хотят съесть, больше 200 раз в день. И очень часто, в силу личных предпочтений, спешки, мнения компании, в которой едят, делают неправильный выбор. Как результат – лишние килограммы, от которых потом трудно избавиться, пишет newsyou.info. Исследователи назвали 3 суперпродукта для здоровья:

Овсянка

Овсянка богата витаминами и полезными микроэлементами, которые хорошо влияют на микрофлору кишечника. Кроме того, этот продукт обеспечивает сытость и энергию на целый день. Овсянка имеет способность очищать организм и выводить все вредные вещества. Также она обладает антистрессовым эффектом. Можно употреблять овсянку как самостоятельный продукт сваренный на воде или молоке, а можно добавлять в кашу фрукты, мед, орехи, любой джем.

Яйца

Это источник натурального белка, который необходим для строения мышечной ткани. Люди, которые употребляют яйца 2 раза в неделю (норма), всегда в отличной физической форме, имеют хорошее здоровье и развитые умственные способности. Яйца, помимо белка, содержат аминокислоты, витамины и минералы, поэтому их очень полезно кушать на завтрак.

Кефир

Еще один полезный продукт– кефир. Он хорошо влияет на пищеварение, а регулярное его потребление формирует крепкий иммунитет. Можно пить кефир без всяких добавок, а можно использовать его, как главный ингредиент полезных коктейлей с добавлением меда, фруктов или зелени. От этого полезные свойства кефира не уменьшаются.