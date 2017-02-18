Сколько будет стоить отопление за январь? 17 18.02.2017, 19:11

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Министерство ХКХ до сих пор не насчитало суммы за отопление.

Белорусы не могут оплатить коммунальные услуги за январь в полном объеме. Министерство жилищно-коммунального хозяйства до сих пор не насчитало суммы за отопление.

Координатор экспертного сообщества «Стратегическая мысль» Алексей Харкевич полагает в комментарии для «Радыё Рацыi», что задержка с начислением за отопление может быть вызвана нежеланием властей раздражать людей накануне 20 февраля, когда наступает дедлайн оплаты налога «на тунеядство».

- Цена за отопление как правило самая большая в «жировке». Поэтому любое повышение тарифов так или иначе вызывает недовольство со стороны населения. Поэтому, возможно, власти хотят уменьшить это влияние и так вычислить тарифы, чтобы это не вызвало лишнего возмущения в обществе.

Коммунальщики успокаивают людей, что суммы за отопление в «жировках» вырастут лишь за счет повышения тарифа. С 1 января 2017 года отопление подорожало на 17%.