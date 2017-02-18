Стал известен соперник минского «Динамо» в плей-офф КХЛ 4 18.02.2017, 19:34

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Серию до четырех побед «зубры» начнут на выезде.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», пишет «Трибуна».

Серию до четырех побед «зубры» начнут на выезде.

В таблице Западной конференции минчане заняли пятое место, набрав рекордные для себя 105 очков.

Первые матчи пройдут 21, 23 февраля (оба – в Ярославле), 25, 27 февраля – в Минске), 1 марта (в Ярославле, при необходимости), 3 марта (в Минске, при необходимости), 5 марта (в Ярославле, при необходимости).