Йоханнес Хан: ЕС делает все для предоставления Украине безвизового режима 2 18.02.2017, 19:46

Йоханнес Хан

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Еврокомиссар по европейской политике соседства встретился с главой МИД Украины на Мюнхенской конференции.

Европейский Союз делает все возможное для либерализации визового режима для граждан Украины и ратификации Соглашения об ассоциации. Об этом заявил европейский комиссар по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает liga.net.

Собеседники отметили важность надлежащего реагирования на обострение ситуации безопасности на Донбассе, сохранения санкций ЕС против России. Еврокомиссар заявил о поддержке со стороны ЕС процесса реформ в Украине, отметив, что в ЕС четко осознают, что Украина осуществляет реформы в условиях агрессии со стороны России.

Напомним, 10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина до лета 2017 года получит безвизовый режим со странами Европейского Союза.