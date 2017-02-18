закрыть
18 февраля 2017, суббота, 21:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Йоханнес Хан: ЕС делает все для предоставления Украине безвизового режима

2
  • 18.02.2017, 19:46
Йоханнес Хан
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Еврокомиссар по европейской политике соседства встретился с главой МИД Украины на Мюнхенской конференции.

Европейский Союз делает все возможное для либерализации визового режима для граждан Украины и ратификации Соглашения об ассоциации. Об этом заявил европейский комиссар по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает liga.net.

Собеседники отметили важность надлежащего реагирования на обострение ситуации безопасности на Донбассе, сохранения санкций ЕС против России. Еврокомиссар заявил о поддержке со стороны ЕС процесса реформ в Украине, отметив, что в ЕС четко осознают, что Украина осуществляет реформы в условиях агрессии со стороны России.

Напомним, 10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина до лета 2017 года получит безвизовый режим со странами Европейского Союза.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»