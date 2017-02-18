Минчанка: В магазине не приняли мою карточку, потому что затерлась полоса для подписи 9 18.02.2017, 19:59

Эксперты рассказали, в каких случаях следует заменить банковскую карточку.

- Поехала в крупный гипермаркет за покупками, набрала кучу продуктов, стою на кассе. Подошла моя очередь. Кассир пробивает покупки, я даю ей свою зарплатную карточку, а она вдруг говорит: «Ваша карта недействительна». Я немного растерялась, потому что буквально час назад расплачивалась этой же карточкой в другом магазине, и все было нормально. Тем более она действительна до 2018 года, - рассказывает kp.by минчанка Александра.

После этого кассир объяснила девушке, что дело не в сроке действия карты, а в том, что на ее оборотной стороне была затерта белая полоска, на которой держатели карточек обязаны оставить свою подпись.

- Наличных у меня не было, а кассир ни в какую не соглашалась взять мою карту. В итоге пришлось оставить покупки на кассе и уйти. Не понимаю, в чем дело. На карте моя фамилия, она действительна почти два года, я всегда расплачиваюсь ей, средств на счете хватает, - недоумевает Александра.

В одном из банков, куда журналисты обратились за комментарием, сотрудников магазина за такое поведение похвалили.

- Это говорит о том, что торговое предприятие было хорошо обучено тем банком, который его обслуживает. Кассир поступила абсолютно правильно исходя из правил безопасности при безналичных расчетах. Дело в том, что подпись клиента служит одним из способов его идентификации. Кассир обязан сверить подпись клиента на чеке с его подписью на карте и убедиться, что перед ним действительно держатель этой карточки, - объясняет банковский специалист. - Поэтому для предотвращения мошенничества полоса для подписи сделана из специального легко разрушаемого материала. Если злоумышленник захочет каким-либо образом модифицировать или подтереть подпись, на этой полосе проступит слово VOID или «недействительна». В таком случае продавец не должен принимать карту. Если говорить об этой ситуации, то полоса для подписи, скорее всего, была повреждена из-за какого-то другого механического воздействия.

- А если это карточка с чипом и держатель может ввести ПИН-код?

- Действительно, сейчас это правило уже кажется анахронизмом. Возможно, платежные системы вскоре его отменят, но на данный момент стандарты остаются прежними. Если полоса для подписи повреждена, значит, карточка будет считаться недействительной, и ее следует заменить.

К слову, в большинстве банков перевыпуск карточки вместо поврежденной стоит дешевле, чем открытие новой.

В каких случаях лучше заменить банковскую карточку

- Если она физически повреждена так, что нарушен один из ее обязательных элементов. Например, облезла или сбилась часть номера карточки, ваше имя или фамилия. В этом случае карточку могут не принять из-за того, что могут возникнуть проблемы с вашей идентификацией.

- Если карта треснула. Тогда она может повредить оборудование: банкомат, инфокиоск, платежный терминал и так далее.

Если на полосе для подписи появилось слово VOID или «недействительна».