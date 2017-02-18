Белорусскоязычный бразилец защитил магистерскую диссертацию о нашей стране 18.02.2017, 20:28

Фото: svaboda.org

Материалом для работы послужил фильм «Жыве Беларусь».

Бразилец Паттерсон Франко 17 февраля защитил в Федеральном Университете штата Баия магистерскую работу «Кино в изгнании: перевод и политика в пост-советской Беларуси», передает «Радые Свабода».

Паттерсон Франко

Фото: svaboda.org

Как пояснил сам Паттерсон, в работе рассматривается так называемый интэрсэмиятычны интерсем перевод - перевод с одного средства коммуникации в другой. Материалом здесь послужили армейские дневники молодежного активиста Франака Вечорки и снятый по этим событиям фильм «Жыве Беларусь!»

В аннотации говорится, что «работа предлагает задуматься о переводе как инструменте политического сопротивления в мире, где СМИ все более тесно связаны между собой».

Паттерсон Франко Коста родился 10 ноября 1987 года в Сальвадоре, штат Баия, Бразилия. Магистр программы «Литература и культура» филологического института Федерального Университета штата Баия, бакалавр этого института, художник. Преподавал русский язык в Федеральном Университете штата Баия (2013 год).

Комиссия на защите работы

Фото: svaboda.org

Белорусско-бразильская семья Ольги и Патерсона Франко живет в Сальвадоре - главном городе штата Баия на востоке Бразилии.