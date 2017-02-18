Волчек: Если власти не отменят позорный декрет, на Площадь выйдут десятки тысяч белорусов 20 18.02.2017, 21:48

Олег Волчек

Власть обязана в ближайшее время отменить декрет о «тунеядцах».

Об этом belprauda.org сообщил руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— Кто пришел на Марш рассерженных белорусов?

— Честно сказать, я не ожидал, что люди так быстро мобилизуются и придут на площадь. Обратил внимание, что эта акция отличалась от других массовых мероприятий большим количеством мужчин – те самые «тунеядцы», которых государство вначале лишило работы, а затем с них, с безработных, требует дань.

На площадь пришли новые люди, которые, вероятно, впервые пересилили страх и открыто участвовали в Марше протеста. Во время движения колонны по проспекту к ней на ходу присоединялись все новые люди. Думаю, что на определённом этапе количество участников достигало шести тысяч человек.

— Как повели себя силовые структуры?

— Удивительно, но мы практически не видели сотрудников в милицейской форме, за исключением одетых «по гражданке» сотрудников ОМОН. Участники марша вел и себя очень дисциплинированно, никаких провокаций в колонне не произошло. Очень культурно и с достоинством шествие прошло по проспекту до здания министерства по налогам и сборам. Обратил внимание, что на площади после окончания митинга была чистота и порядок.

Милиция также сидит на «чемоданах», так как 30% личного состава МВД сократят. И вряд ли недавние милиционеры быстро найдут на рынке труда новую работу. Возможно, что и они уже поняли всю серьезность экономической ситуации в стране.

Власти находятся в сложной ситуации: денег нет, работы нет, обещать народу нечего, программы выхода из кризиса нет, — все это ведет к росту нервозности в народе. Обнищание проходит на фоне напряженных отношений с Россией.

Но, с другой стороны, пришли отчаянные люди, готовые отстаивать свои права, рискуя попасть под репрессии. Это новые социальные группы граждан.

Власть не только может, но уже обязана была отменить позорный декрет, уже хотя бы потому, что работа налоговых инспекций фактически парализована. А ведь именно на плечи налоговых инспекций ляжет весь груз по подготовке всех материалов в суды: вызвать «тунеядца», который добровольно не пойдет в налоговую; взять объяснения. Люди будут писать жалобы о прекращении административного процесса, так как декрет №3 противоречит Конституции.

Более того, сейчас идут годовые отчеты физических и юридических лиц. Налоговики завязнут в этих делах еще на три месяца, а скоро уже надо готовить новые извещения – с требованием уплатить налог за 2016 год.

По моим прогнозам, власть должна одуматься в ближайшие два месяца. Иначе общество ждут потрясения с выходом на площадь не шести тысяч, а десятков тысяч белорусов. Невозможно прогнозировать развитие ситуации, которая не контролируется властью.