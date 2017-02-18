Эксперт назвал пять привычек успешных людей 18.02.2017, 22:41

Успех — синоним не трудоголизма, а некоторых полезных привычек, вроде практиковать хобби или уметь придумывать 10 новых идей ежедневно.

Похоже, многие считают, что успешные люди проводят большую часть времени, работая сверхурочно или даже ночи напролет. Но было бы ошибкой отождествлять успешного человека с трудоголиком. Возможно, вы удивитесь, но успешные, как правило, выделяют выходные дни, чтобы отдохнуть, провести время с семьей или наедине с собой и своими целями, пишет (перевод – nv.ua) американский коуч Эрика Вагнер.

Кстати, вы когда-нибудь задавались вопросом, что именно помогает им достичь целей? Вот эти 5 привычек, прочитайте и сравните, угадали ли вы.

1. Придумайте себе хобби, которое можно практиковать каждый день

Успешные люди знают, что жизнь — это не только работа, сон и еда. Даже они должны быть в состоянии расслабиться и наслаждаться паузами в работе время от времени. Вот почему помимо работы они занимаются чем-то еще, что любят. И если вы сможете выбрать хобби, посвящая ему время ежедневно, это реально поможет стать более успешным. Например, игра на музыкальном инструменте улучшает двигательные и аналитические навыки, а также творческие способности. Наличие такого хобби может быть очень полезным для вашей трудовой жизни, поскольку помогает в достижении успеха.

2. Резюмируйте прочитанное и то, какие выводы вы сделали

Когда дело доходит до чтения, подведение итогов является полезным навыком. Он помогает искать и находить основные моменты и детали в каждом параграфе, который вы читаете, что чрезвычайно важно для эффективного обучения. По сути, быть хорошим учеником — это уметь идентифицировать и осознавать ключевые моменты и первостепенные детали текста. Если не знаете, как эффективно подвести итоги, попробуйте взять любую из прочитанных книг и написать резюме из 2-3 пунктов, которые раскроют, что говорит автор.

3. Делитесь с другими тем, что узнали

Это очень важно — узнавать что-то новое каждый день. Но не менее важно делиться этими знаниями с другими. Например, вы черпаете новую информацию через интернет или книги. Поделиться новыми знаниями с окружающими, это чрезвычайно полезно, причем не только для них, но и для вас.

4. Придумывайте 10 идей ежедневно

На первый взгляд, довольно утомительное занятие. И, наверное, вы уже прикинули про себя: "Где я возьму столько идей?" Понимаю, куда вы клоните, но это один из самых мощных способов преобразования и улучшения жизни. С одной стороны, такой прием повышает творческие способности и умение решать задачи. С другой – помогает подготовить человека к быстрой и адекватной реакции практически в любой ситуации. И последнее: тренирует мозг и дает ему ежедневную психоневрологическую практику, в которой он нуждается для улучшения психологического состояния и подзарядки энергией.

5. Задавайте уточняющие вопросы вместо того, чтобы просто слушать

Когда вы задаете вопросы, то не всегда получаете тот ответ, который считаете полностью удовлетворительным. Если речь идет о том, чтобы участвовать в содержательной дискуссии, то наверняка вы хотите взаимодействовать на уровне идей, а не просто болтать друг с другом. Если вы задаете уточняющие вопросы, это позволяет другому человеку понять, что он был услышан, при необходимости еще прояснить сказанное, а также пригласить к беседе других лиц, участвующих во встрече. Добавляйте ваши мнения, чувства и комментарии. Объясняйте и аргументируйте таким образом, чтобы каждый участник разговора мог ответить, а вы могли бы изменить тему беседы или добавить больше тем к первоначальному разговору.

Мы всегда ищем способы прийти к успеху и улучшить нашу жизнь во всех ее аспектах. Начните с малого — выработайте и используйте в вашей повседневной жизни привычки самых умных и успешных людей мира.