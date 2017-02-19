Организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн 2 19.02.2017, 8:15

Фото: twitter.com/Olympic_Russia

На церемонии награждения в Хохфильцене отзвучал гимн России при Ельцине.

Организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали российский гимн на церемонии награждения по итогам мужской эстафетной гонки, где россияне завоевали золото.

Как сообщает «Чемпионат.com», после награждения россиян золотыми медалями был поставлен старый российский гимн (1990−2000 год, произведение Глинки «Патриотическая песня»). Причем мелодия доиграла до конца.

Возмущенные болельщики начали петь нынешний гимн, в ситуацию вмешался также известный комментатор Дмитрий Губерниев, который размахивал руками у пьедестала, помогая биатлонистам исполнять гимн.

— Самой большой проблемой было взять микрофон у ведущего, который не хотел его отдавать. Но здесь сам бог велел, который сегодня на нашей стороне. Я все-таки договорился на сцене, забрал микрофон, и ребята спели, а я был рядом в качестве дирижера, — сказал Губерниев в беседе со спецкором «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.

Случившийся казус организаторы объяснили технической накладкой, ведущий церемонии принес извинения. После чего была найдена нужная композиция, и организаторы включили нынешний гимн России.