закрыть
19 февраля 2017, воскресенье, 9:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: Тринадцатилетний мальчик-акробат побил зрелищный мировой рекорд

  • 19.02.2017, 8:59

Амбициозный подросток из Палестины мечтает стать самым знаменитым гимнастом в мире.

Мухаммед Альшейх, известный также как «мальчик-паук», побил мировой рекорд, сделав самое большое количество оборотов тела за минуту, лежа грудью на полу. Успешная попытка состоялась на прошлой неделе в Аммане (Иордания), сообщает 120.su.

13-летний акробат из Палестины, чье тело кажется сделанным из резины, совершил за минуту 38 оборотов, в то время как предыдущий рекорд составлял 29.

Официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, присутствовавший на мероприятии, подтвердил, что Мухаммед — новый рекордсмен.

Юного гимнаста, который родился с фантастически гибким позвоночником и вот уже пять лет активно упражняется, приехали поддержать все его родственники и друзья. Теперь амбициозный подросток мечтает стать самым знаменитым гимнастом в мире.

Каждый день Мухаммед проводит по несколько часов в спортивном клубе, но теперь он хочет поездить по миру, демонстрируя свои таланты. С ним согласен и его тренер, который считает, что негоже «хоронить» такое потрясающее мастерство.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»