Марш рассерженных белорусов за сутки просмотрел миллион человек 19.02.2017, 9:06

Фото: nn.by

Марш 17 февраля в Минске всколыхнул информационное пространство Беларуси.

За сутки, прошедшие с акции, ее уже просмотрел миллион, сообщает nn.by.

Так, живые трансляции на Youtube только четырех СМИ, работавшие в эфире на шествии, совокупно уже имеют 800 тысяч просмотров.

За сутки видеоонлайн nn.by набрал под 200 тысяч просмотров, столько же - у «Радыё Свабода», 300 тысяч – у tut.by и 100 тысяч у «Белсата».

Сюда же можно добавить десятки видео и трансляций, что делались обычными людьми или блогерами.

При этом цифры постоянно индексируются в большую сторону, а записи не уходят из первых позиций в «трендах» локального ютуба - это значит, что интерес к Маршу среди белорусов только растет.

Такой всплеск интереса к теме опровергает слова Лукашенко и отдельных чиновников о том, что декретом №3 недовольно лишь пару сотен человек в стране.