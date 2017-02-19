«Вместе мы можем изменить страну за очень короткий срок» 38 19.02.2017, 9:22

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Николай Статкевич

Марш 17 февраля показал белорусам, что они – сила.

Об этом написал в «Фейсбуке» один из лидеров белорусской оппозиции, кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич.

«Дорогие друзья!

Прошел наш первый Марш. Время анализировать результаты, делать выводы и планировать дальнейшие шаги.

Первый и главный итог: белорусы увидели, что вместе они - сила, что мы можем изменить свою страну и сделать нормальным свою жизнь в очень короткие сроки. Те, кто лично принимал участие в Марше, кто почувствовал нашу совместную силу и энергию, уже поняли это.

Я благодарен всем, кто высказывает свои замечания и предложения. Чуть позже мы публично обсудим их.

Но главный вывод должна сделать власть: она «зажрались» - с народом так больше нельзя. Что нужно вам делать, вы знаете. Пока мы ждем.

Чтобы заставить их выполнить волю народа, 25 марта на улицы Минска должны быть готовыми выйти десятки тысяч граждан. Готовить это нужно начинать уже сейчас. Представители, избранные народом на марше, Белорусский Национальный Конгресс, который подготовил Марш, в скором времени обратятся к людям со своими предложениями и с призывом о поддержке.

А сейчас я хочу вновь выразить слова благодарности 7 тысячам белорусов, которые имели мужество и честь выйти вчера на Октябрьскую площадь или присоединиться к Маршу позже. Тем, кто сознательно или бессознательно хочет уменьшить их количество, предлагаю объяснить, как «две тысячи» человек оказались способными заполнить всю площадь Независимости.

Моя особая благодарность тем гражданам, вместе с которыми мы осенью 2015 года, после пятилетнего перерыва по факту вернули нашему народу его конституционное право на массовый протест в центре столицы, а потом полтора года удерживали для народа завоеванную территорию свободы. Сейчас народ воспользовался ей для защиты своих прав.

Также я выражаю благодарность журналистам независимых СМИ, несмотря на понятные ограничения и давление, дали народу возможность узнать о Марше, почувствовать его атмосферу и энергию.

Вместе мы победим.

Власть - народу!»