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Арестовано имущество бывшего министра торговли Чеканова

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  • 19.02.2017, 9:37
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Валентин Чеканов
ФОТО: BELTA.BY

Следователи описали трехкомнатную квартиру экс-министра на проспекте Независимости в Минске.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего министра торговли Валентина Чеканова.

Чиновником занимается Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции.

Как стало известно nn.by, недавно была наложен арест на имущество чиновника. В частности, речь шла о трехкомнатную на проспекте Независимости.

Чеканов заполучил эту недвижимость еще во время работы в управлении делами Лукашенко, после переезда из Бобруйска в Минск.

Валентин Чеканов родился в Бобруйске в 1957 году.

Окончил Институт народного хозяйства, Институт политологии при ЦК КПБ, Академию управления.

Работал первым секретарем Могилевского обкома комсомола, начальником управления торговли Бобруйского горисполкома, в управлении делами Лукашенко.

В 2003-2009 - генеральный директор ОАО «Белбакалея», в 2009-2015 - министр торговли.

Валентин Чеканов был задержан в декабре 2015 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

В ноябре 2016 года Чеканов неожиданно был выпущен из СИЗО.


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