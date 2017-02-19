Медики: Стакан теплой воды с этим фруктом по утрам излечит все болезни 11 19.02.2017, 9:43

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В погоне за «чудесными средствами» люди не замечают простых и доступных способов значительно укрепить свое здоровье.

Начинаете день с чашки ароматного кофе? Или предпочитаете чай? Медики советуют отказаться от этих напитков в пользу теплой воды с лимоном, пишет издание headinsider.net.

Каждый человек хочет верить в чудо. В волшебную таблетку или фантастическую медицинскую технологию, которая излечит нас от всех болезней. Но при этом мы упорно не хотим замечать простых и доступных средств, которые тем не менее обладают замечательными свойствами.

Достаточно только начать выпивать натощак по стакану теплой воды с несколькими размочаленными дольками лимона, и очень быстро вы почувствуете положительные изменения. И вот почему:

Это запускает механизм ежедневной детоксикации. Лимонный сок помогает печени бороться с токсинами, а вода вымывает эти шлаки через выделительную систему. Кроме того, вода с лимоном незаменима для улучшения обмена веществ, укрепления иммунной системы и нормализации кислотно-щелочного баланса.

Это будит ваш желудочно-кишечный тракт и готовит его к приему пищи. Всего один стакан теплой воды с лимоном может значительно улучшить усвоение питательных веществ в течение всего дня. Лимонная кислота усиливает секрецию желудочного сока, а также ускоряет обмен веществ.

Это приводит к потере веса. Лимонный сок содержит пектин, который способствует появлению чувства насыщения и, соответственно, снижению аппетита. Для усиления эффекта возьмите несколько долек лимона и истолките в стакане в кашицу прямо вместе с кожурой.

Это устраняет симптомы переедания и расстройства желудка. Если накануне вечером вы слишком плотно поужинали, то утром можете проснуться с чувством тяжести в животе, изжогой и прочими неприятными ощущениями. Один стакан теплой воды с лимоном избавит вас от этих неприятностей. Содержащиеся в коре цитрусовых флавоноиды способны изменять активность многих ферментов и обладают антибактериальным действием. Кстати, в организме человека эти вещества не синтезируются, они поступают только вместе с пищей.

Обратите внимание: вода с лимоном принесет пользу только в том случае, если у вас нет аллергии на цитрусовые и других противопоказаний. Так что не забудьте проконсультироваться с врачом.