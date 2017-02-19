Анатолий Шумченко: 17 февраля была мощная акция 9 19.02.2017, 9:56

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Анатолий Шумченко

Фото: БелаПАН

Тысячи белорусов в центре Минска почувствовали себя народом и людьми.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер РООО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Вчера была мощная акция – Марш рассерженных белорусов! Организатор Николай Статкевич и его единомышленники.

Некоторые представители псевдооппозиции перед началом сделали заявление, что мол это будет «провальным».

Все вышло иначе - людей было порядка 5000 и штрафов не было. Это показатель того, что некоторые горе-политики окончательно оторвались от простых людей и далеки от наших проблем.

Исходя из этого, прошу всех больше не обращать внимания на их призывы и поддерживать исключительно Николая Статкевича, его команду, его стратегию и линию поведения - это мужественный человек, который действительно имеет силы и дух, чтобы противостоять этой системе и вести за собой простых людей.

Этот человек на деле доказал, что готов идти за свою страну до конца. Благодаря ему, вчера тысячи белорусов, пройдя по центру Минска впервые после брутального разгона в 2010 году, почувствовали себя народом и людьми.

Впереди много испытаний и преодолеть их можно с теми, на кого можно положиться и кто всегда придет на помощь! Пора отделить зерна от плевел. Мой выбор - это свобода и достоинство. Мой друг политик - это Николай Статкевич. Моя страна - независимая Беларусь! Наша возьме!»