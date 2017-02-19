Сизифов рубль 3 19.02.2017, 10:58

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Фото: reuters

Российская валюта может долго идти в гору, но падение обещает быть стремительным.

На прошлой неделе курс доллара впервые за 1,5 года пробил уровень в 57 российских рублей. Положительная динамика российской валюты связана с сокращением уровня добычи нефти в странах ОПЕК, которое, по оценкам Энергетического агентства, выполняется примерно на 90%. По отношению к началу января рубль вырос уже на 5–7% — неожиданное укрепление валюты несет серьезные риски для бюджета и заставляет власти убеждать рынок в скором развороте, пишет обозреватель «Новой газеты» Арнольд Хачатуров.

Основной драйвер роста — приток иностранного капитала из-за гораздо более высокой доходности российских активов по сравнению со странами с аналогичным уровнем риска, считает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. «Инвесторы покупают рублевые облигации и зарабатывают за счет высоких процентных ставок в стране (это явление называется carry trade. — А. Х.). Курсовые риски при этом минимальны благодаря сокращению добычи нефти в странах ОПЕК, так что это беспроигрышная инвестиционная стратегия», — говорит эксперт.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что тенденция укрепления российской валюты носит сезонный характер и не нуждается во вмешательстве со стороны правительства. Ключевой из сезонных факторов — сокращение объемов импорта, объясняет аналитик Металлинвестбанка Сергей Романчук: в январе покупки потребительских товаров сильно снижаются после декабрьских праздников. Влияет и график платежей по внешнему долгу — в этом году крупных выплат еще не было.

Дополнительную поддержку рублю мог оказать приток валюты на российский рынок вследствие приватизационной сделки по продаже пакета акций «Роснефти», однако полная непрозрачность операции не позволяет сделать точные выводы.

Carry trade и спад платежей в счет погашения внешнего долга — важные текущие факторы, но долгосрочную динамику курса рубля определяет российский торговый баланс. Соотношение экспорта/импорта в первую очередь зависит от стоимости нефти. «Курс рубля фундаментально обоснован ценами на нефть, другой вопрос, что в последнее время они более-менее стоят на месте. Но мы видим, что на новости от ОПЕК рынок по-прежнему активно реагирует», — говорит Романчук.

Чуть больше года назад цены на нефть находились на отметке в $27 за баррель, сейчас — $55 за баррель. Котировки выросли более чем вдвое, в то время как рубль укрепился заметно слабее. «Изменение цен на нефть оказывает быстрое влияние на рубль за счет спекулятивных операций, но серьезные денежные потоки — оплата по крупным контрактам — отстают по времени от колебаний цен на полгода и больше», — говорит советник по макроэкономике брокера «Открытие» Сергей Хестанов. В какой-то мере затянувшийся рост рубля — это отложенная реакция на подорожание нефти около полугода назад, считает экономист.

По официальным данным, бюджет зависит от экспорта примерно на 43%, но эта цифра не вполне достоверна: она не учитывает бизнес, который не занимается поставками углеводородов, но обслуживает деятельность экспортеров, говорит Хестанов. Реальная зависимость существенно выше — в районе 60—65%.

«Структура федерального бюджета делает очень простой логику принятия решений. Она же делает высокой вероятность ослабления рубля в дальнейшем», — говорит эксперт.

На рынке уже произошла коррекция — 18 февраля официальный курс доллара составил 57,6 рубля, хотя ранее он опускался до 56,7 рубля.

Анализ платежного баланса показывает, что при текущих ценах на нефть в середине года мы должны выйти к курсу 61—63 рубля за доллар», — говорит Романчук. Нигматуллин полагает, что между первым и вторым кварталом курс доллара может дойти до 65 рублей, а к концу года вновь укрепиться.

Помимо цен на нефть против рубля будет играть новый набор сезонных факторов, таких как более интенсивный график выплат по внешнему долгу. Операции Центробанка по покупке валюты для пополнения резервов распределены во времени, но кумулятивный эффект от них должен ослабить рубль на 5—10% за год. Другие важные переменные — возможное повышение ставки ФРС и политика американской администрации, которая, по всей вероятности, пока не собирается ослаблять санкционный режим в отношении России.

Укрепление рубля было монотонным и достаточно продолжительным, но обратное движение может быть стремительным. «Возможны сценарии, когда рост курса доллара будет очень быстрым — это пружина, которая сжимается, а потом выстреливает», — замечает Романчук.