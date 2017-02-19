Зачем Путину паспорта «ДНР» и «ЛНР» 12 Виталий Портников, espreso.tv

19.02.2017, 11:59

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От правителя РФ поступил новый «набор сигналов».

Решение российского президента Владимира Путина о признании документов, выданных органами власти на оккупированных Кремлем украинских территориях – это даже не один сигнал. Это – целый набор сигналов, который необходимо тщательно проанализировать.

Формально решение Путина не является признанием так называемых «народных республик». Напротив, в указе говорится именно о Донецкой и Луганской областях. Но сам факт «вмонтирования» документов жителей этих областей в российскую правовую систему создает для России сразу несколько возможностей для маневра. Указ может остаться лишь временной инструкцией «до окончания конфликта», а может стать первым шагом для признания «независимости» оккупированных территорий и их последующей аннексии. Выбор вариантов тут огромен – от Крыма до признанной Россией Абхазии или непризнанного Приднестровья. Но в каждом из вариантов есть и общее – Россия не собирается отказываться от оккупированных территорий.

Эта общность вариантов и есть главным сигналом для Украины. Россия не собирается никуда уходить с Донбасса, она собирается не просто сохранить контроль над оккупированными территориями, но и усилить его. К рублю и российским «кураторам» боевиков прибавилось признание паспортов. Это, кстати, должно излечить от иллюзий тех, кто верит, что блокада заставит Россию пересмотреть свое отношение к оккупации. Блокада может быть важным внутриполитическим инструментом. Она может повлиять на контрабанду или позиции Ахметова. Но России и ее наемникам на блокаду просто наплевать. Более того, Россия сама может в любой момент перекрыть линию разграничения. Если в результате еще какое-то количество жителей Донбасса выедет в Россию – а указ Путина такую миграцию облегчает – это лишь упростит задачи Москвы по финансированию региона и превращению его в военно-диверсионную базу на наших границах.

Еще один сигнал – это сигнал Западу. И он отражает растущее разочарование Путина отношением к России после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Кремле рассчитывали, что вопросы Донбасса и Крыма отойдут на «второй план» в ожидании мифической «большой сделки» - и с этим придется считаться Евросоюзу. Сейчас, когда стало ясно, что уход с оккупированных территорий – условие российско-американского взаимопонимания, Путин старается продемонстрировать, что как условий ему ставить не нужно. В этом же ключе необходимо расценивать сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что его страна не отменит санкции против ЕС до выполнения Минских соглашений. Да, идиотская фраза, но замечательная – она свидетельствует о стремлении Москвы добиться «зеркальности» в отношениях с Западом, но и успокаивает тех европейских политиков, кто считал, что уступки России могут привести к отмене «антисанкций».

Если отвлечься от «сигнального» содержания указа Путина, то он – на руку Украине. Потому что в очередной раз демонстрирует то, что и так ясно: Москва – не посредник, а участник конфликта, заинтересованный к тому же в ползучей аннексии чужих территорий. И восстановление территориальной целостности Украины зависит прежде всего от энергичного давления на этого циничного участника.

Виталий Портников, espreso.tv